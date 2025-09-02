Pasaia ofrece la oportunidad de aprender euskera de forma gratuita

El Ayuntamiento pone en marcha, un año más, la campaña de matriculación elaborada en colaboración con los dos euskaltegis de Pasaia. La iniciativa, que ... tiene como lema 'Euskara, ahoraTÚ', fue dada a conocer en una comparecencia celebrada ayer en Ibaiondo de Antxo.

La primera en tomar la palabra fue la teniente de alcaldesa Aintzane Taberna. Según explicó, «además de conocer el castellano, es muy importante hablar en euskera. Escucharemos que el idioma es difícil, pero no existen idiomas difíciles o fáciles en sí mismos. Esta es una idea muy subjetiva. Cuanto antes empieces a aprender, más seguro te sentirás».

Así, tanto el euskaltegi Txirrita AEK de Antxo como el Euskaltegi Municipal ya han abierto el plazo de matriculación para el curso 2025/2026. «Un año más, queremos animar a los pasaitarra a que hagan suyo el euskera, a que disfruten de su futuro; para ello, es un paso importante aprender euskera, o al menos llegar a entenderlo: para encontrar trabajo, ofrecer un servicio de mayor calidad a la clientela, obtener un título oficial...», manifestó.

Además, Taberna anunció que, «en estos tiempos difíciles y en la senda de la gratuidad», el Ayuntamiento ha decidido dar un paso «más firme»: abonar el 100% de la matrícula a todas las personas pasaitarras que al finalizar el curso cumplan los requisitos establecidos, entre otros, acreditar una asistencia mínima del 85%».

Invitación a los hombres

Por su parte, Kontsuelo Gorostidi, directora del Euskaltegi Municipal, detalló algunos datos sobre el perfil del alumnado: «En el nuevo curso queremos invitar sobre todo a los hombres a aprender euskera. De hecho, cada año la mayoría del alumnado que se anima a aprender euskera son mujeres. Según datos del Eustat, por ejemplo en Gipuzkoa en el curso 2023-2024, el 63,81% del alumnado matriculado en euskaltegis fueron mujeres, el 36% hombres y el 0,17% no binarios».

También este año se mantiene la oferta de cursos específicos de ediciones anteriores: los de expresión oral y los destinados a comerciantes. Los pasaitarras podrán acceder a toda la información sobre los cursos en los euskaltegis. El curso se iniciará a finales de este mes y se prolongará hasta junio, en un horario amplio, de 07.00 a 21.00 horas. Todos los cursos son para mayores de 16 años. Sin embargo, en función de la demanda y necesidades del alumnado, se podrán organizar diferentes fórmulas.

Diana de Castro, representante de Txirrita AEK de Antxo, añadió que «este año seguiremos con el proyecto Mintzalaguna en Pasaia; una gran oportunidad para el alumnado de los euskaltegis, para practicar la expresión oral y mejorar el nivel de euskera y también para establecer nuevas relaciones».

Para finalizar, hicieron un llamamiento a todas las personas que tengan interés en aprender euskera para que acudan al Euskaltegi Municipal (Euskadi etorbidea, 61. Tel.: 943004340, euskal@pasaia.net) o al euskaltegi Txirrita de AEK (Zumalakarregi, 9. Tel.: 943525545, pasaia@aek.eus), para informarse e inscribirse. En ambos les ayudarán a elegir el curso que más se adecue a sus necesidades. También pueden preinscribirse en el SAC. «Animamos a la ciudadanía a beneficiarse de las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento en colaboración con los euskaltegis y les invitamos a acudir a los mismos. Ya sabéis: 'Euskara, ahoraTÚ'. Palabra a palabra, aprende euskera», declararon.

Asimismo, acudieron a la presentación estudiantes que han estado aprendiendo euskera para aportar sus testimonios. Ese es el caso de Lucía Gruber, quien señaló que «el euskera tiene fama de ser difícil y me daba miedo empezar. Pero es solo la fama. Una vez que empiezas en un euskaltegi, te enseñarán bien el idioma».

«Cuando nació mi hija, vi que era muy importante aprender euskera. Al principio me sentía muy avergonzado, pero ahora estoy muy a gusto. Hoy en día, en mi trabajo, soy capaz de mantener una reunión en euskera y eso para mí es impresionante», aseguró otro alumno, Mikel Fuentes Vicente. Felipe Fernández Rodríguez, otro estudiante, reconoció que «el euskera me ha abierto muchas puertas. Trabajo en Osakidetza y como no sabía euskera, los primeros contratos eran muy cortos. Aprendí el idioma y obtuve más oportunidades y puntos de trabajo y, finalmente, he obtenido una plaza fija gracias al euskera».