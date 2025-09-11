Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Lander Rodríguez en cabeza camino del Emisario, con Aizpurua y Villagarcía a su estela, en el primer largo, con la bocana pasaitarra de fondo.

Pasaia

Pasaia Kayak se hizo con el Campeonato de Euskadi de Kayak de Mar en casa

La buena actuación de Lander Rodríguez, Araneta, Lebeau y el resto del equipo fue clave para que el club volviera a adjudicarse el título

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

Pasaia Kayak ha sumado destacados éxitos este verano, como el logrado en el Campeonato de Euskadi de Kayak de Mar, en el que actuó ... como anfitrión, añadiendo un título más a su palmarés, «el más importante del calendario vasco junto con la Copa de Euskadi, que este año celebra su 20 edición».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

