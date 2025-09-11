Pasaia Kayak se hizo con el Campeonato de Euskadi de Kayak de Mar en casa

Pasaia Kayak ha sumado destacados éxitos este verano, como el logrado en el Campeonato de Euskadi de Kayak de Mar, en el que actuó ... como anfitrión, añadiendo un título más a su palmarés, «el más importante del calendario vasco junto con la Copa de Euskadi, que este año celebra su 20 edición».

El campeonato generó expectación en Torreatze, donde se hallaba ubicada la salida y la meta de la prueba. El pasaitarra Lander Rodríguez era la mejor baza de los pasaitarras y respondió con creces a las expectativas, amoldándose perfectamente a las circunstancias e imponiéndose con autoridad en el último largo a sus dos máximos rivales, Aizpurua y Villagarcía (Itxas-Gain de Zumaia), con quienes mantuvo una cerrada lucha entre las olas y la trapalla durante dos tercios de la prueba. Además de ser el palista vencedor de su categoría master A, fue el más rápido de la prueba y el único en bajar de la barrera de la hora (59m:45s).

Por detrás, los palistas mejor clasificados de la escuadra pasaitarra fueron el veterano francés Lebeau y el senior Antton Araneta, por debajo de la hora y 5 minutos, dentro del top-10 del scratch, confirmando en ambos casos su buena prestación y su determinación por no distanciarse demasiado de la cabeza.

También es reseñable la actuación del cadete Oinatz Alonso, luchando ya abiertamente con reputados veteranos de la flota vasca, con un tiempo final de 1h:08m:28s, al igual de su hermana Ioar, en categoría juvenil.

Su modalidad «fetiche»

El resto del equipo colaboró de manera determinante con sus puntos y así, Pasaia Kayak se hizo con el Campeonato de Euskadi por segunda vez en su historia, tras el título logrado en Hondarribia en el ya lejano 2018, cuando aún formaba parte de la estructura deportiva de la que se independizó al año siguiente para consolidarse como en club integral representante de toda Pasaia. Itxas-Gain de Zumaia y el Atlético San Sebastián completaron un podio enteramente guipuzcoano.

En suma, «otro éxito más» para Pasaia Kayak en su modalidad «fetiche», el kayak de mar, con la satisfacción de que el título se quedara en casa. El club agradece a todas las instituciones que colaboraron para hacer posible la regata: Autoridad Portuaria de Pasaia, Capitanía Marítima, Pasaia Pilot, Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza y Ayuntamiento de Pasaia, principalmente.