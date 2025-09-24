Parketarrak regresa a los parques y plazas para impulsar el juego en euskera

La pasada primavera, durante la celebración de Euskaraldia se puso en marcha en la localidad el proyecto denominado Parketarrak, que tuvo «una buena acogida ... y participación». Por este motivo, el Consejo Asesor del Euskera de Pasaia, Bokale, ha acordado ahora dar continuidad a la iniciativa.

El proyecto tiene como objetivo «incidir en la transmisión familiar del euskera, ofreciendo espacios para fomentar que menores de entre tres y cinco años de edad y sus padres o responsables jueguen juntos». De esta forma, las familias se reunirán en parques y plazas de los cuatro distritos para jugar en euskera.

Para ello, personal del Hezten se encargará de dinamizar y dirigir la actividad. No obstante, los menores deberán estar acompañados siempre por un adulto, familiar o responsable, puesto que estos continúan siendo sus personas «de referencia».

«En los primeros meses y años de vida del menor es importante trabajar en euskera el ambiente de casa y el aspecto lúdico»

Las sesiones serán gratuitas y tendrán una duración de una hora. En cuanto al número de participantes, señalan que no habrá límite. Tampoco es necesario inscribirse para participar en la iniciativa. Los educadores invitarán a participar a todo aquel que se encuentre en ese mismo momento en el parque o la plaza.

Son ellos quienes adaptan las sesiones a las características de los participantes. Por tanto, las sesiones serán en euskera, pero no es necesario entender euskera, ya que los dinamizadores se encargarán de garantizar que todos los participantes entiendan las reglas de los juegos. Por otra parte, elegirán los juegos más apropiados, en función de las características del grupo.

Desde Bokale destacan la importancia de la transmisión familiar. Según explican, «en los primeros meses y años de vida del menor es importante trabajar en euskera el ambiente de casa y el aspecto lúdico. Luego, a medida que este va creciendo, comienza a crear redes de relación, y en ese momento también es fundamental tener la oportunidad de pasarlo bien en euskera con amigos, para fortalecer el lenguaje coloquial y construir los hábitos de comunicación en euskera». El programa Parketarrak ofrece recursos para conseguirlo tanto a la infancia pasaitarra como a las familias.

La programación

En Donibane, el lugar elegido es la plaza J. J. Otaegi donde se darán cita, a las 17.00, el día 29 y los días 6, 13 y 20 de octubre. En Antxo, la plaza Ibaiondo acogerá la actividad, a las 17.30, el día 30 y los días 7, 14 y 21 de octubre. El frontón de San Pedro será escenario de las sesiones, a las 17.30, el 1, 8, 15 y 22 de octubre. Lo mismo ocurrirá con la plaza de los Gudaris de Trintxerpe, a las 17.15, el 2, 9, 16 y 23 de octubre.