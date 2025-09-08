Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los miembros de la marea roxa reciben a los remeros en la rampa del puerto de Donostia. FERNANDO DE LA HERA

Pasaia

La marea roxa se reactivó para arropar a los de la Erreka

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

Al grito de «¡Aúpa San Juan!», decenas de vecinos de Pasai Donibane desembarcaron este pasado domingo en la capital guipuzcoana dispuestos a arropar a los ... remeros de la Erreka. Ataviados de color rosa fucsia, volvieron a conquistar la rampa del puerto donostiarra en el regreso de sus deportistas tras ocho años de ausencia en la denominada olimpiada del remo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La marea roxa se reactivó para arropar a los de la Erreka

La marea roxa se reactivó para arropar a los de la Erreka