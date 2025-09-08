La marea roxa se reactivó para arropar a los de la Erreka

PasaiaLa marea roxa se reactivó para arropar a los de la Erreka
Pasaia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
Al grito de «¡Aúpa San Juan!», decenas de vecinos de Pasai Donibane desembarcaron este pasado domingo en la capital guipuzcoana dispuestos a arropar a los ... remeros de la Erreka. Ataviados de color rosa fucsia, volvieron a conquistar la rampa del puerto donostiarra en el regreso de sus deportistas tras ocho años de ausencia en la denominada olimpiada del remo.
Con ellos, se reactivaba la popular marea roxa, en la que se integran vecinos del mencionado distrito de todas las edades. Desde niños a personas mayores, los sanjuandarras hacen piña para animar a los hombres de Joseba Fernández.
