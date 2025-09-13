La Escuela de Empoderamiento de Pasaia presenta el nuevo curso lectivo

La Escuela de Empoderamiento de Pasaia se pone en marcha, un año más, con una veintena de propuestas diferentes que se traducen en grupos, ... talleres, cursos y conferencias, entre otras actividades. A partir del próximo mes de octubre se han programado distintas actividades para el empoderamiento sociopolítico de las mujeres de esta población de la bahía

Así lo informa la concejala de Igualdad, Laura Ré Lozano, quien explica que «la Escuela de Empoderamiento de Pasaia lleva muchos años siendo el punto de encuentro de las mujeres de nuestro pueblo y, año tras año, nos demuestra que esta iniciativa sigue siendo primordial en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y de la construcción de un pueblo más justo».

Ré advierte de que la Escuela de Empoderamiento «no es un catálogo de cursos y talleres; es un espacio transformador». A su juicio, «la escuela ofrece la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas, así como compartir experiencias y fortalecer redes mutuas. Por eso, desde el Ayuntamiento de Pasaia seguiremos avanzando en este camino».

Para empezar, desde el 6 de octubre hasta el 15 de diciembre, Palazio txiki de San Pedro acogerá un interesante curso sobre 'La historia de las mujeres', dinamizado por Pepa Bojo, en el que se abordará la historia del feminismo. En la casa de cultura de Pasai Antxo y en Trintxerpe, tendrán lugar las sesiones de los diferentes niveles de mindfullness con Vega Ayllón Usanos, que utilizará diversas técnicas de meditación.

De cara a aprender a gestionar los conflictos, Nerea Redondo Otamendi propone un curso para transformar estos en oportunidades. Será los martes, en la Kultur Etxea de Antxo, durante los meses de noviembre y diciembre.

Asimismo, la fisioterapeuta Iera Urretagoiena Kortadi dará pautas para «conocer, fortalecer y cuidar» el suelo pélvico mediante la conciencia corporal.

Como novedad, este año la Escuela de Empoderamiento aborda las maternidades feministas con dos grupos de madres, de la mano de Nahia Alkorta Elezgarai y Ione Mendizabal, en Trintxerpe y Pasai Antxoko lizeoa, respectivamente. Alkorta Elezgarai hablará sobre violencias obstétricas en la conferencia 'Violencias que atraviesa la maternidad' el 13 de octubre en Trintxerpe.

Además, el 1 de diciembre, se organizará un taller sobre las discriminaciones múltiples que sufren las mujeres con diversidad, impartido por Rosa Ugalde Urbistondo, de la Asociación Elkartu. En la misma línea, Izarne Castillo hablará sobre las violencias estéticas y la gordofobia que sufren las mujeres que se salen de los cánones de belleza marcados por la sociedad en su taller 'Reconciliarse con el espejo', en Donibane.

Cáncer en clave feminista

Cuando se habla de mujeres con cáncer, es imprescindible hablar de Iñurri Elkartea. Sus integrantes ofrecerán el 27 de octubre la conferencia 'El cáncer desde una perspectiva feminista', en Juanba Berasategi, de la mano de Nahia Intxausti.

Las aficionadas a la música están de enhorabuena ya que hay dos propuestas muy interesantes. Por una parte, se ha organizado el taller de canto subersivo, que pretende dar voz a las mujeres que han sido históricamente silenciadas por la sociedad patriarcal; y por otra parte, un taller de rap feminista con una de las máximas referentes de Euskal Herria: La Basu. Ambos se desarrollarán en el espacio La Bombonera, de Pasai Antxo.

Entre las sugerencias realizadas por las integrantes de la Mesa de Igualdad de Pasaia, está el curso de herencias y testamentos, que impartirá la abogada Miren Unsuain Aguirrebeña, en la Kultur Etxea de Pasai Antxo.

En enero del próximo año, se repetirá el curso de 'Bricolaje y reparaciones' que tan buena acogida tuvo el año pasado con Carmen Melchor.

También están previstas tres sesiones tituladas 'Literatura de mujeres del mundo', sin fecha definida, pero que se informará en los canales municipales para todas las interesadas en participar.

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripción arrancará mañana y se extenderá hasta el 5 de octubre. Las interesadas en participar en las actividades programadas, tienen varias formas para inscribirse. Por un lado, en las distintas oficinas SAC de Pasaia. Por otro, en la oficina de Acción Social de Trintxerpe (Euskadi Etorbidea, 27) y además, mediante registro electrónico en la página web municipal.

Un espacio «seguro»

Creada en 2013, la Escuela de Empoderamiento de Pasaia es un lugar donde mujeres pasaitarras de todas las edades, orígenes e identidades se unen para «fortalecer sus derechos, mejorar su autonomía y aumentar la confianza en sí mismas desde una perspectiva feminista». En cada nueva edición, esta escuela cuenta con grupos permanentes, cursos, talleres y charlas para ofrecer una amplia variedad de temas de cara a fomentar la participación y el empoderamiento, individual y colectivo de las mujeres pasaitarras.

Asimismo, constituye un espacio «seguro» en el que las mujeres puedan compartir experiencias, saberes y herramientas que les ayuden en su empoderamiento y transformación, tanto personal como colectivamente.

«Es un lugar en el que cuestionan los roles de género, rompen con los mandatos patriarcales y tejen redes de apoyo entre ellas para avanzar hacia una Pasaia igualitaria, sorora y libre de violencias machistas», concluye Laura Ré.