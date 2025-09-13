Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La concejala Laura Ré, en el centro, con las técnicas de Igualdad Laura Roux y Jaione Gómez.

Pasaia

La Escuela de Empoderamiento de Pasaia presenta el nuevo curso lectivo

El plazo de inscripción para su veintena de propuestas y varias novedades se mantendrá abierto hasta el próximo 5 de octubre

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

La Escuela de Empoderamiento de Pasaia se pone en marcha, un año más, con una veintena de propuestas diferentes que se traducen en grupos, ... talleres, cursos y conferencias, entre otras actividades. A partir del próximo mes de octubre se han programado distintas actividades para el empoderamiento sociopolítico de las mujeres de esta población de la bahía

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Escuela de Empoderamiento de Pasaia presenta el nuevo curso lectivo

La Escuela de Empoderamiento de Pasaia presenta el nuevo curso lectivo