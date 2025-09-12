Convocan un concurso para elegir el cartel de los Sanfermines Txikis de Antxo

El Ayuntamiento informa que ya está en marcha el concurso de carteles para anunciar las fiestas de San Fermín Txiki de este año. Las ... bases establecen que podrán participar todas aquellas personas nacidas o residentes en Pasaia, de entre 10 y 14 años de edad.

Los originales deberán presentarse en tamaño DIN-A3. Podrá utilizarse cualquier modalidad artística. Las creaciones deberán incluir el lema 'San Fermin txiki jaiak 2025-Pasai Antxo. Irailaren 26tik 28ra'. No llevarán firma ni indicación alguna del autor. Se adjuntará un sobre cerrado en cuyo interior figurarán nombre, apellidos, dirección y teléfono del mismo.

Los originales deberán presentarse antes del 16 de septiembre en la oficina del SAC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) de Hamarretxeta 24, de Pasai Antxo o en la biblioteca de este mismo distrito.

La comisión de fiestas elegirá el cartel ganador, quedando facultada para declarar desierto el concurso. El ganador recibirá como premio un lote artístico por valor de 60 euros. El segundo clasificación será premiado con un lote artístico valorado en 30 euros y el tercero, con otro lote artístico de por valor de 20 euros.

El trabajo premiado quedará en propiedad de la comisión de fiestas. Los carteles que no resulten premiados, podrán recogerse en el Departamento de Cultura y Educación, cuyas oficinas se hallan en Trintxerpe.