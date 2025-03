«Nos concentramos a favor de la pesca libre y la tradición pasaitarra»

Decenas de arrantzales se han concentrado este domingo en el Puerto de Pasaia para «recuperar el derecho de los pescadores recreativos a pescar» en las ... inmediaciones del puerto. Cañas en mano, y con peces de papel con mensajes como 'Pesca libre' o 'Arrantza bai', los presentes han defendido «la pesca libre y la tradición». Avelino, un pescador «de toda la vida» critica que estas medidas las sufrimos «injustamente, cuando los problemas los generan unos pocos».

La sensación de malestar y enfado es palpable. «Es una práctica deportiva que se ha hecho toda la vida», defiende el pasaitarra Joserra. Desde el 1 de marzo, con la aplicación de esta ley, los pescadores tienen que buscar otros sitios para practicar su hobbie y «los mayores no van a poder hacer lo que mas les gusta porque no pueden desplazarse». Y es que la pesca ha sido siempre un elemento característico de los distritos pasaitarras, que se pasan de generación en generación. Han sido muchos los niños los que, en la plaza de la Lonja de Pasai San Pedro, han demostrado su gusto por la pesca y la pena por esta medida. Markel disfrutaba mucho de estos momentos pescando con su abuelo Jesús, «me parece mal que ahora no podamos pescar», cuenta apenado.

Kepa Garciandia, campeón a nivel nacional de la modalidad mar-costa, ha compartido que «lo mas importante que me ha dado el puerto no es la competición ni los premios, son las conversaciones con mi padre y el resto de pescadores que nos reuníamos, las anécdotas…». Confiesa que «es triste que hayamos llegado a esto, todavía no me hago a la idea. ¿Dónde voy a pescar con mis hijos?».

Después de la concentración, haciendo sonar los silbatos y ondeando las cañas en alto, los presentes han participado en una marcha hasta la rotonda del ancla de Trintxerpe.