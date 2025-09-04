Cazado un ladrón en Pasaia tras quedarse dormido en la cama de la casa en la que robaba El joven de 21 años fue detenido tras ser sorprendido por los propios propietarios. Huyó por la ventana, pero fue interceptado en las vías del tren por parte de la Ertzaintza

Catalina Cárdenas Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:28

La Ertzaintza detuvo este pasado miércoles en Pasaia a un joven de 21 años que tras forzar la puerta de una vivienda que llevaba un par de días deshabitada, decidió instalarse con calma, haciendo uso de la cocina y la cama del propietario.

El insólito suceso fue descubierto por los familiares del propietario, cuando acudieron a la vivienda para visitarla. Allí detectaron daños en la cerradura de la puerta y que alguien había hecho uso de las instalaciones de la cocina. No conforme con esto, acto seguido se encontraron a un extraño durmiendo en una de las habitaciones de la vivienda.

El joven al verse descubierto, no dudó en huir saltando por la ventana en dirección hacia las vías del tren, tomando previamente una consola, dinero y varios objetos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras el llamado, los agentes de la Ertzaintza se dirigieron a la vía férrea de Euskotren, lugar donde localizaron al ladrón en el andén de la estación y lo detuvieron por robo con fuerza en una casa.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y los objetos sustraídos fueron recuperados. El joven será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

