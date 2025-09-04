Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de la Ertzaintza

Cazado un ladrón en Pasaia tras quedarse dormido en la cama de la casa en la que robaba

El joven de 21 años fue detenido tras ser sorprendido por los propios propietarios. Huyó por la ventana, pero fue interceptado en las vías del tren por parte de la Ertzaintza

Catalina Cárdenas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:28

La Ertzaintza detuvo este pasado miércoles en Pasaia a un joven de 21 años que tras forzar la puerta de una vivienda que llevaba un par de días deshabitada, decidió instalarse con calma, haciendo uso de la cocina y la cama del propietario.

El insólito suceso fue descubierto por los familiares del propietario, cuando acudieron a la vivienda para visitarla. Allí detectaron daños en la cerradura de la puerta y que alguien había hecho uso de las instalaciones de la cocina. No conforme con esto, acto seguido se encontraron a un extraño durmiendo en una de las habitaciones de la vivienda.

El joven al verse descubierto, no dudó en huir saltando por la ventana en dirección hacia las vías del tren, tomando previamente una consola, dinero y varios objetos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras el llamado, los agentes de la Ertzaintza se dirigieron a la vía férrea de Euskotren, lugar donde localizaron al ladrón en el andén de la estación y lo detuvieron por robo con fuerza en una casa.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y los objetos sustraídos fueron recuperados. El joven será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  8. 8

    Cinco claros favoritos y seis aspirantes a las dos últimas plazas
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10 Juanjo Etxarte, entrenador de Zarautz, tras conocer la sanción: «Las remeras están hundidas, se me saltan las lágrimas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cazado un ladrón en Pasaia tras quedarse dormido en la cama de la casa en la que robaba

Cazado un ladrón en Pasaia tras quedarse dormido en la cama de la casa en la que robaba