Buceo Donosti recogió más de 200 kilos de residuos del mar

E. V. pasaia. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Buceo Donosti llevó a cabo el pasado sábado una limpieza del fondo marino dentro de la iniciativa organizada bajo el lema 'Aldaketarako Marea' (en castellano, Marea de Cambio). Su intervención se centró en la zona situada entre Senokozuloa y Alabortza.

Los buceadores recogieron 328 objetos que equivalen a un total de 213,82 kilos de residuos generados por el ser humano. Entre ellos, destacan neumáticos, restos de aparejos pesqueros, botellas de cristal, latas de refrescos y plásticos, entre otros objetos.

Todos estos residuos permanecen en la actualidad expuestos en la plaza Bizkaia de Donibane, junto al Palacio Arizabalo. Los interesados podrán contemplarlos hasta el 30 de octubre.

Pesca de basura

Hay que recordar que los diferentes agentes ambientales de Pasaia se han unido, un año más, a favor del cuidado del mar, lo que se traduce en la puesta en marcha de actividades que se celebrarán hasta diciembre.

La más inmediata tendrá lugar este sábado. El barco museo ecoactivo Mater anuncia una salida al mar, más allá de la bocana de Pasaia, con el fin de que quienes se enrolen en la aventura pesquen basuras marinas ayudándose de salabardos, una red y su vista.