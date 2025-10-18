Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joxemari Mitxelena.

Oiartzun

Aurtengo Kirol Saria, Joxemari Mitxelenarentzat

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Larunbata, 18 urria 2025, 21:07

Comenta

Joxemari Mitxelena Axeia-rentzat izango da X. Kirol Saria. Pilotari moduan lehenbizi eta entrenatzaile eta epaile bezala ondoren, bere ibilbide luzean kirol honi emandako guztia nabarmendu nahi izan du UKABek, herriko kirol elkarteetako ordezkariak eta Udala biltzen dituen Kirol Aholku Batzordeak. 37 proposamen ezberdin jaso dira aurten eta hautagai guztien artean aukeratu dute Mitxelena saritzea.

Hilaren 31n jasoko du oroigarria, Udalak, herriko kirol klubek eta oiartzuarrek Landetxe Kultur Aretoan egingo dioten omenaldian. Ekitaldia arratsaldeko 18:00etan izango da. Hala jakinarazi dute Udalak prentsa-ohar baten bidez

Bizitza guztia pilotari emana

Pilotaren bueltan alor ezberdinetan ibili da beti Mitxelena. Pilotari bezala zenbait urtetan Gipuzkoako txapeldun izan zen, baita ezker paretan eta trinketean ere.

Oiartzunen sortu diren pilota talde ezberdinetan ibili da: Lartaunen lehenengo (1974tik 1992ra), Oiarpen ondoren (2004tik 2010era) eta Txosten azkenik, 2010etik aurrera.

Entrenatzaile lanetan aritzeaz gain, hautatzaile bezala Pilotako Euskal Selekzioarekin hainbat lorpen ditu. Besteak beste, 2017an Kolonbian jokatutako munduko txapelketan txapeldun izan zen neskekin eta 2023 Alziran jokatutako munduko txapelketan txapeldun neskekin eta txapeldunorde mutilekin.

Euskal herriko eta Gipuzkoako txapelketak antolatzen aritu da urteetan zehar. Epaile lanetan ere ibiltzen da urtero 80 partidu baino gehiagotan. Azken urteetan, Txostekin joko zuzenak berreskuratzen aritu da. Gaur egun, Euskadiko Euskal Pilota federazioko presidentea da eta gure herriko izena hamaika txokotara zabaldu du.

Bere pilotaren inguruko jakintza herriarekin elkarbanatu nahi izan du beti liburuak idatziz zein telebista programetan. Oiartzun herria eta pilotaren sustapena lau haizetara zabaldu ditu eta bere hitzetan Euskal Herriko plazarik onena Oiartzungo Beheko Plaza da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aurtengo Kirol Saria, Joxemari Mitxelenarentzat

Aurtengo Kirol Saria, Joxemari Mitxelenarentzat