Oiartzun

Arditurri propone este domingo una nueva cita del juego 'Sin perder el Norte'

A. M.

Oiartzun.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Este domingo, Arditurri parketxea ha organizado para este domingo una nueva jornada de 'Sin peder el Norte'. De 10.30 a 12.10 horas, en turnos cada 20 minutos, los participantes deberán realizar un recorrido de unos 3 kilómetros en el que aprenderán a interpretar un mapa mediante este juego. Se trata de una propuesta ideal para familiarizarse con la orientación sin depender del móvil. Adenás de aprender a orientarse con los puntos cardinales, se familiarizan a seguir direcciones y a confiar en su percepción espacial.

Los visitantes deberán salir desde el parketxe Arditurri para dispersarse por sus alrededores para buscar diferentes pruebas. La iniciativa permite conocer y disfrutar de las curiosidades de un paseo sin igual en el entorno del Parque Natural de Aiako harria.

La propuesta de este dommingo es bilingüe. Los niños menores de 12 años deberán abonar 3 euros, mientras que los mayores de 12, deberán pagar 5 euros. Es imprescindible apruntar previamente. Para las reservas o para lograr más información se debe llamar al 943 49 50 69 - 688 89 50 68 o escribir a arditurri@gipuzkoanatura.eus

