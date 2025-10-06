Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Susperregi en una fotografía de archivo. ARIZMENDI

Lezo

Mikel Susperregi protagonizará una nueva sesión de cuentacuentos en la biblioteca

La sesión de mañana, que comenzará a las 18.15, estará dirigida a niños de entre cuatro y siete años

Elena Viñas

lezo.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10

Con el inicio del nuevo curso escolar, comienza, asimismo, la programación de cuentacuentos que organiza la biblioteca municipal. Sus instalaciones serán escenario de esta actividad que, destinada a menores de entre cuatro y siete años, se desarrollará varias veces al mes en euskera.

La primera se anuncia para mañana, miércoles, cuando el narrador Mikel Susperregi relate a los más pequeños de la casa la historia que lleva por título 'Goazenba!'. La entrada será una vez más gratuita.

En las próximas semanas, la biblioteca también recibirá la visita de Lur Korta y Pello Añorga, quienes deleitarán al público infantil con 'Ipuinekin jolasean' y 'Liburu erraldoia', respectivamente.

