Lezo

Goienetxea, premiada por hacer en euskera la declaración de la renta

E.V.

lezo.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:56

Entre los contribuyentes de la comarca Oarsoaldea que han realizado la declaración de la renta correspondiente al año 2024 en euskera y han participado en el sorteo organizado por los ayuntamientos de Lezo, Pasaia, Errenteria y Oiartzun se ha premiado a una persona por cada localidad. El premio consistirá en una suculenta comida para dos personas.

En el caso de Lezo, la ganadora ha sido Karmele Goienetxea. En su lugar, recogió el obsequio Iñigo Esnaola. Lo hizo de manos del concejal de Euskera, Iker Salaberria. La afortunada degustará la comida en el restaurante Oriotarra.

Llamamiento a la ciudadanía

Los representantes de los ayuntamientos de la comarca han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que sigan realizando la declaración de la renta en euskera y han animado a los que todavía la realizan en castellano a hacerlo en euskera el año que viene.

