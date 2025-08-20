Colocan larvas de mariquitas en los tilos de la calle Zubitxo para erradicar los pulgones

LezoColocan larvas de mariquitas en los tilos de la calle Zubitxo para erradicar los pulgones
El Ayuntamiento ha recurrido al control biológico para evitar la resina de los árboles que ensucia su entorno
Lezo
Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50
El Ayuntamiento ha colocado mariquitas en los ejemplares de tilos situados en la calle Zubitxo, con el objetivo de erradicar la resina que desprenden ... a causa de la presencia del pulgón. Según explican desde el Consistorio, es muy común que en los tilos haya pulgones. Cuando esto sucede, los árboles sueltan la resina y ensucian todo el entorno. Esta resina es muy desagradable porque se pega en vehículos, mobiliario urbano, la calle...
La proliferación del pulgón es frecuente, pero para evitar la plaga se liberan insectos que se alimentan de este. En los tilos de la calle Zubitxo, concretamente han colocado la especie Adalia Bipunctata (mariquitas). En estos árboles se colocan unas cajas llamadas blíster, que contienen unas 40 larvas de mariquitas.
Como las mariquitas se alimentan de pulgones, controlan la plaga. Esta forma de trabajar es por ello un «control biológico». «No es necesario utilizar productos contaminantes ni otros métodos invasivos perjudiciales para el medio ambiente», señalan.
Además de controlar las plagas, si el control biológico se lleva a cabo de forma continuada, el pulgón puede llegar a desaparecer. De hecho, cada año se reproduce en los tilos, y para mantener la población de las mariquitas hay que hacer un seguimiento de la situación. Este año se han colocado los blíster en los tilos de la calle Zubitxo por tercera vez.
