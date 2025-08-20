Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Un operario coloca en las ramas de un tilo el blíster con mariquitas.

Lezo

Colocan larvas de mariquitas en los tilos de la calle Zubitxo para erradicar los pulgones

El Ayuntamiento ha recurrido al control biológico para evitar la resina de los árboles que ensucia su entorno

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50

El Ayuntamiento ha colocado mariquitas en los ejemplares de tilos situados en la calle Zubitxo, con el objetivo de erradicar la resina que desprenden ... a causa de la presencia del pulgón. Según explican desde el Consistorio, es muy común que en los tilos haya pulgones. Cuando esto sucede, los árboles sueltan la resina y ensucian todo el entorno. Esta resina es muy desagradable porque se pega en vehículos, mobiliario urbano, la calle...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Colocan larvas de mariquitas en los tilos de la calle Zubitxo para erradicar los pulgones

Colocan larvas de mariquitas en los tilos de la calle Zubitxo para erradicar los pulgones