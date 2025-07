El Ayuntamiento explica por qué la tasa de residuos se ha incrementado en un 50%

En el pleno de septiembre se aprobó la actualización de la ordenanza fiscal. Entre las decisiones tomadas, se incluyó el incremento del impuesto sobre ... las basuras, que en 2025 es del 50% para acercarse a las condiciones que marca la ley. El ayuntamiento informó de esta subida en la web municipal y en sus redes sociales, así como a través de la prensa y la revista Lezon, que buzoneó en noviembre.

Desde el 10 de abril, los municipios de más de 5 mil habitantes también están obligados al cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados del Estado. Esta ley establece que el servicio de gestión de residuos no puede ser deficitario. Es decir, la recogida de residuos no puede suponer un gasto para las entidades públicas. Hasta ahora, en el caso de Lezo, se trataba de un servicio que generaba un «importante» déficit, concretamente, de 180 mil euros (sin incluir los gastos de personal ni los indirectos). Con el 50% de incremento, el Ayuntamiento prevé obtener 145 mil euros más para el servicio de gestión de residuos. Por lo tanto, aunque el déficit se reduzca bastante, todavía no llegará a cubrir todos los gastos.