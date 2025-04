El Touring no pasa del empate ante el Aretxabaleta en un partido gris

Las nubes dejaron paso al sol durante la tarde de ayer en Fanderia, pero el encuntro fue bastante gris para el Touring. Los rojillos no ... pudieron pasar del empate en su choque ante el Aretxabaleta que se quedó sin goles.

Los rojillos no pudieron anotar en un encuentro en el que la victoria habría supuesto mantenerse vivo por una lucha del play off que era ilusionante. Sin embargo, desde el principio se vio un equipo que a pesar de competir bien, no logró crear esas acciones combinativas tan características. Algo que no debe ser especialmente preocupante en un conjunto en el que muchas veces los goles llegan por jugadas aisladas. No ocurrió el domingo.

Sin embargo, estuvo cerca. Un buen balón en largo a la banda de Muñoz, hizo que el guardameta rival saliera con dudas, algo que posibilitó un centro del lateral. En el área, muy cerca del palo izquierdo, Aranburu no fue capaz de mandar el balón al fondo de la red. Una ocasión que en caso de haber sido gol hubiero cambiado el devenir del encuentro.

Tras ello, el conjunto galletero lo volvió a intentar, pero no hubo manera de sorprender. A su vez, el juego de los rojillos no era tanveloz como el que ha solido ser.

Por su parte, el Aretxabaleta se mostró en Fanderia como un equipo que apostaba más por el físico que por la combinación. Algo que el Touring pudo manejar en muchas fases. Sin embargo, el balón parado del conjunto visitante hizo que Ibra tuviera que hacer algunas paradas de mucho mérirto para los rojillos.

El Deusto vence

Por su parte, las opciones de play off pasaban porque el Deusto no sumase ante el Leioa, stercer clasficiado en estos momento. No solo sumó, sino que venció de manera contundente con un dos cero que le coloca quinto con 53 puntos, cinco más que el Touring.

Además, los rojillos enfrentan ahora un final de temporada muy exigente. Precisamente se enfrentarán al Leioa lejos de casa, lo que supone una empres amuy difícil de sacar adelante. Por su parte, el conjunto de Iker Dorronsoro disputará el último encuentro de liga ante el Basconia en casa. Un rival que tiene el ascenso directo prácticamente asegurado lo que demuestra su fortaleza.