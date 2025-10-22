Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La planta cero de Lekuona Fabrika acoge la muestra
Errenteria

Lekuona acoge una exposición que cuenta las historias que hay dentro de los libros

Casi noventa marcadores, tickets, fotografías, postales y notas manuscritas componen esta muestra que estará abierta hasta el 31 de octubre

Martin Sansinenea

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:40

La Biblioteca Municipal de Errenteria presenta en la planta cero de Lekuona Fabrika una propuesta especial bajo el título 'Tesoros entre páginas'. Dicha exposición, que ... ya puede visitarse y permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, propone una curiosa colección de objetos olvidados dentro de los libros. Y es que a nadie se le escapa que muchos lectores olvidan cosas en el interior de las páginas.

