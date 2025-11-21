El Ereintza Bitek se juega el liderato en Orio ante otro equipo invicto

El Ereintza Bitek tiene un duelo importantísimo esta tarde en Orio. Las errenteriarras se medirán a partir de las 17.15 horas a Zuhegan Orio ... Eragin, equipo que al igual que las errenteriarras suma pleno de victorias con cinco.

Por ello, el de hoy será un trascendental encuentro en el que sin duda las de Urko Elustondo tendrán que apretar en defensa. Un apartado que a lo largo de los encuentros han dominado a la perfección. Sin embargo, ante un equipo que también llega en gran forma la película siempre es distinta. Esperemos que no sea una de terror.

En este aspecto, las jugadoras ya experimentaron el pasado fin de semana un durísimo choque ante el Urdaibai a quien vencieron por 26-18. Un duelo en el que «nos costó estar acertadas en el ataque pero en el que de nuevo defensivamente estuvimos de diez», destacó Elustondo. Una fórmula que «tenemos que repetir en Orio para poder conseguir una victoria con la que firmaremos un arranque espectacular».

Asimismo, el aspecto físico parece que será fundamental. «Ante el Urdaibai la clave estuvo en el final del encuentro, donde vimos claramente que tuvieron un bajón físico, mientras que nosotras continuamos con un muy buen ritmo de partido, lo que nos permitió llegar al final con mejores sensaciones», destaca el entrenador.

Por su parte, el Ereintza Aguaplast se medirá al Balonmano Barakaldo en Galtzaraborda a las 19.30 horas de esta tarde. Los de Aldaburu encadenan una mala racha en la que las lesiones han sido clave. Por ello, el equipo ha caído a la novena posición en la clasificación, mientras que el Barakaldo se encuentra en séptima posición.