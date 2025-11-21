Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El de hoy es un gran encuentro.
Errenteria

El Ereintza Bitek se juega el liderato en Orio ante otro equipo invicto

Los de Urko Elustondo disputan su encuentro a las 17.15 horas mientras que el Aguaplast juega en casa a las 19.30 horas

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:03

El Ereintza Bitek tiene un duelo importantísimo esta tarde en Orio. Las errenteriarras se medirán a partir de las 17.15 horas a Zuhegan Orio ... Eragin, equipo que al igual que las errenteriarras suma pleno de victorias con cinco.

