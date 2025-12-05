Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ereintza Aguaplast juega en casa.

Errenteria

El Ereintza Aguaplast recibe al Egia en un duelo de gran importancia

Los pupilos de Aldaburu suman una racha muy negativa con la que podrían acabar esta tarde en un choque en el que la clave «será crear un juego rápido»

Martin Sansinenea

eRRENTERIA.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

Ereintza Aguaplast sumar de dos en su encuentro ante el Egia en un duelo de dos equipos muy necesitados. En el caso del conjunto dirigido por Itziar Aldaburu, que se medirá a las 12.00 horas de hoy al equipo donostiarra, buscarán darle la vuelta a una crisis de resultados con la que acumulan cinco derrotas en los últimos siete encuentros. Una racha que obliga al equipo errenteriarra a ganar esta tarde para alejarse de la zona roja de la tabla.

En este aspecto, como destaca la entrenadora tras esta racha «creo que se encuentra un poquito frustrado sobre todo por ser uno de los mejores equipos de la categoría tácticamente y no poder demostrarlo en cuanto a resultados por consecuencia de perfile».

En este aspecto, la entrenadora pone en valor el hecho de ser un equipo que se construye a base de jugadores de casa. «Todo el mundo sabe que somos un equipo de barrio, un equipo de pueblo digamos por lo que se hace difícil competir contra gente que mide 2 metros y pesa cien kilos».

En cuanto a la visita del Egia, Aldaburu opina que una de las claves estará sin duda «en ser capaces de crear un juego rápido que nos permita atacar».

