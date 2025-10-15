Abierta la inscripción para la 79 edición del Concurso de Villancicos

Una vez pasado el verano están quienes ya cuentan los días para que llegue la época navideña. Por ello, un año más, Ereintza Elkartea ... y la Federación de Coros de Gipuzkoa han convocado el 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa para coros de jóvenes y adultos que se celebrará el sábado 27 de diciembre. Un clásico que sin duda volverá a ser espectacular.

Tras su estreno el pasado año, el acto volverá a celebrarse en el Auditorio de Lekuona Fabrika, escenario mucho más apropiado que el polideportivo para la celebración de un evento musical. Asimismo, se amplía la demarcación provincial y se convoca sin límites geográficos. Así, pueden participar coros, federados o no, de cualquier lugar de Euskadi, norte o sur, así como de otras Comunidades Autónomas.

Además, se establecen importantes premios de 1.500, 1.100 y 700 euros para los tres primeros coros clasificados, así como dietas de participación y de desplazamientos de los coros. En esta línea, se establecerá una ayuda fija de 400 euros para desplazamientos a los coros procedentes de localidades de un radio de más de 15 kilómetros de Errenteria. Asimismo, a los coros más cercanos o no premiados, se les concederá una dieta de 200 euros.

Por su parte, se aceptará la participación como máximo de ocho grupos y la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.

La inscripción, y solicitud de información en su caso, se formalizará en la sede de la Federación de Coros de Gipuzkoa por correo electrónico info@federagaf.net antes del 15 de noviembre.

En el momento de la inscripción, y en cualquier caso antes de finalizar el plazo mencionado, cada grupo deberá indicar con la mayor precisión posible su número de integrantes y presentar las partituras de dirección de las obras a interpretar. En el caso de adaptaciones se indicarán el título y el autor de la obra original.

Las bases se pueden consultar en la web ereintza.com en la pestaña de Gabon Abesti y en la web de la Federación de Coros de Gipuzkoa gaf.eus en la pestaña de actividades. En este aspecto, entre las normas destacan las características de los villancicos. Cada agrupación cantará dos canciones de libre elección y en euskera.

En esta línea, como aseguran desde la organización «se considera como villancico, toda obra compuesta expresamente para la Navidad, popular o no, y sus armonizaciones, con o sin acompañamiento instrumental. La suma de los tiempos de interpretación de ambos villancicos no podrá exceder de ocho minutos.

Cambios en estos 79 años

En cuanto a la evolución de la competición, como no podía ser de otra manera en casi ocho décadas, destacan varios cambios. Si bien vio la luz en 1946 con carácter local, progresivamente ha ido ampliando su perímetro geográfico hasta convertirse en el concurso de referencia de Euskal Herria. A pesar de ello, si algo no ha cambiado ni cambiará es el nivel del jurado. Un tribunal que estará compuesto por personas competentes nombradas por la Federación de Coros de Gipuzkoa, y su fallo será inapelable.