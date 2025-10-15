Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El coro A Tempo de Donostia, ganador de la edición anterior. UDALA

Errenteria

Abierta la inscripción para la 79 edición del Concurso de Villancicos

La jornada se celebrará por segundo año en Lekuona Fabrika y la fecha límite para apuntarse será el 15 de noviembre

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Una vez pasado el verano están quienes ya cuentan los días para que llegue la época navideña. Por ello, un año más, Ereintza Elkartea ... y la Federación de Coros de Gipuzkoa han convocado el 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa para coros de jóvenes y adultos que se celebrará el sábado 27 de diciembre. Un clásico que sin duda volverá a ser espectacular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  3. 3 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  7. 7 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  8. 8 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  9. 9

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierta la inscripción para la 79 edición del Concurso de Villancicos

Abierta la inscripción para la 79 edición del Concurso de Villancicos