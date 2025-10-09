Tradición reinventada y polivalencia eléctrica

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo Renault 4 E-Tech eléctrico está inspirado en el modelo original de los años 60, del que mantiene algunas características como su especial diseño o su versatilidad. A estas cualidades se añaden las mas actuales tecnologías, como sus propulsores eléctricos, un techo corredizo de lona, un interior modulable y los últimos avances en seguridad. Ligeramente más grande y espacioso que el Renault 5 E-Tech, se suma a la gama eléctrica de la firma francesa como un coche para múltiples necesidades. Una de las claves de la polivalencia del Renault 4 E-Tech, es su maletero con capacidad de 420 litros muy aprovechables gracias a sus formas cúbicas y un umbral de carga accesible. Asimismo, el confort de marcha está garantizado mediante una distancia al suelo considerable y el sistema de tracción Extended Grip. Este último, de serie u opcional según la versión, actúa sobre el control de tracción para permitir que el vehículo circule sin dificultad en terrenos resbaladizos.

En el exterior, la parrilla del Renault 4 es lo primero que llama la atención, ya que además de estar inspirada en el modelo original, su contorno se ilumina, al igual que el logo de Renault en su centro. La apertura del portón trasero es mayor de lo que parece. Este efecto se ha logrado extendiendo el portón hacia el paragolpes para una apertura máxima y un umbral de carga más bajo. Todas las versiones de Renault 4 E-Tech, Evolution, Techno e Iconic, están equipadas con llantas de 18 pulgadas de diámetro.

El Renault 4 E-Tech es el primer vehículo de la marca que dispone la función «one pedal», que maximiza el frenado regenerativo cuando se quita el pie del acelerador hasta que el vehículo se detiene por completo sin que el conductor tenga que pisar el freno. Asimismo, para garantizar la agilidad del vehículo en ciudad, el ángulo de giro es muy reducido, y con el fin de conseguir una conducción cómoda en carretera, se ha trabajado específicamente la amortiguación para hacerla más suave. Un planificador de trayectos que se actualiza en tiempo real, un diseño con múltiples opciones de personalización, unas barras de techo para llevar artículos voluminosos o un salpicadero con dos pantallas de 10 pulgadas de diámetro para disfrutar de lo mejor de la conducción conectada son otras señas de identidad de este modelo. El Renault 4 E-Tech eléctrico se beneficia de todos los servicios conectados de Google gracias al sistema multimedia openR link y al avatar oficial „reno», que a a través de la inteligencia artificial ChatGPT, ayuda a los clientes a manejar fácilmente las características eléctricas del vehículo.

Por lo que respecta a la gama de propulsores, el Renault 4 E-Tech eléctrico dispone de dos tipos de batería, de 40 o 52 kWh, y de un motor eléctrico con dos potencias disponibles, 120 y 150 caballos, con una autonomía de hasta 400 kilómetros. También está equipado con el nuevo cargador bidireccional AC de 11 kW para aprovechar las funciones V2L (vehicle-to-load) y V2G (vehicle-to-grid). De este modo, el vehículo puede transformarse en una fuente de energía para cargar dispositivos fuera del vehículo.

El Renault 4 E-Tech 100% eléctrico cuenta con los últimos avances en materia de seguridad. Es el caso del sistema de vigilancia de la atención del conductor, del frenado automático de emergencia marcha atrás, de la detección delantera con corrección de emergencia de la trayectoria o del asistente de salida segura de los ocupantes. La función Fireman Access permite a las dotaciones de bomberos, en caso de incendio en la batería, extinguirlo en cuestión de minutos. Para ayudar a los conductores y reducir el riesgo de accidentes, añade también dos herramientas denominadas Safety Score y Safety Coach. La primera proporciona una valoración de la conducción examinando datos relacionados con la velocidad, la trayectoria y las distancias de seguridad durante los viajes. Al final de cada trayecto, presenta una puntuación que varía de 0 a 100 y ofrece consejos personalizados para mejorar la conducción con total seguridad. Por su parte, la función Safety Coach, utiliza los sensores del vehículo y evalúa en tiempo real los riesgos a los que se enfrenta el conductor, basándose en particular en la velocidad del vehículo, la distancia de seguridad, la gestión de las trayectorias o los cambios de carril.