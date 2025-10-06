Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Omoda 5 EV.
Grupo Carza Automoción

Omoda & Jaecoo y Ebro: El desembarco de tres referentes en electrificación

Grupo Carza dispone de los últimos modelos de Omoda & Jaecoo y también de Ebro, tres marcas que ofrecen coches versátiles con una alta carga tecnológica y soluciones de electrificación adaptadas a las necesidades actuales

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:50

El desembarco de Omoda & Jaecoo en el mercado europeo ha traído consigo una nueva visión de la automoción: estas dos casas ofrecen coches con un diseño atrevido, alta carga tecnológica y soluciones de electrificación adaptadas a las necesidades actuales. Y Grupo Carza se ha convertido en el socio ideal para la llegada a Gipuzkoa de estos dos gigantes que prometen establecerse como referentes en el mundo de la automoción eléctrica en Europa.

El Omoda 5 EV es, sin duda, la gran apuesta de la marca para quienes buscan un SUV 100 % eléctrico que no pase desapercibido. Su diseño futurista, su conectividad avanzada y una autonomía que lo coloca entre las opciones más competitivas de su segmento lo convierten en un modelo llamado a marcar tendencia en la movilidad urbana y periurbana.

Omoda 9 SHS.

Pero Omoda no se queda ahí. El Omoda 9 SHS (superhíbrido enchufable), con su sistema híbrido de última generación, está revolucionando el mercado igual que lo hizo en su día el Jaecoo 7 SHS (superhíbrido enchufable).

Ambos modelos han demostrado que es posible ofrecer potencia, eficiencia y confort en un mismo vehículo, respondiendo a las demandas de los conductores que quieren dar un paso hacia la electrificación sin perder autonomía ni versatilidad.

En conjunto, Omoda & Jaecoo aportan frescura al sector con propuestas que combinan estilo, sostenibilidad y tecnología, reafirmando su compromiso con un futuro en el que la innovación será la clave de cada viaje.

Jaecoo 7 SHS.

Ebro, también en Grupo Carza

Hablar de Ebro es hablar de una marca que forma parte de la historia del motor en España. Tras décadas de ausencia, vuelve con fuerza al mercado de la mano del Grupo Carza y lo hace apostando por la electrificación como base de su nueva etapa.

La gama híbrida de Ebro.

La firma ha irrumpido con una gama moderna y versátil que incluye las versiones PHEV del s700 y s800, dos SUV que combinan el diseño robusto con la eficiencia de la tecnología híbrida enchufable. Gracias a esta fórmula, los conductores pueden disfrutar de trayectos urbanos en modo eléctrico y contar con la seguridad de la autonomía extendida para viajes largos. A esta oferta se suma el recién llegado Ebro s400 HEV, un modelo híbrido autorrecargable que se posiciona como una opción accesible y práctica para quienes quieren dar el salto a la movilidad electrificada sin preocuparse por enchufes ni tiempos de carga.

Grupo Carza Automoción

