Nissan Townstar, galardonada con 5 estrellas EuroNCAP

Townstar, la furgoneta compacta de Nissan, ha sido galardonada con la prestigiosa calificación de seguridad de cinco estrellas del Programa Europeo de Evaluación de Vehículos ... Nuevos (Euro NCAP).

Ofrecida en versiones totalmente eléctricas y de gasolina, esta calificación consolida el estatus de Townstar como una de las opciones seguras.

Al realizar pruebas de choque y evaluaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor rigurosas, Euro NCAP emite calificaciones de seguridad que ofrecen a los consumidores y empresas una comprensión clara del potencial de un vehículo para evitar un accidente y cómo puede responder en caso de colisión.

Las características y la tecnología de seguridad clave incluyen: Frenado de emergencia automático con detección de peatones y ciclistas: ayuda a evitar colisiones. Asistente de mantenimiento de carril y advertencia de cambio de carril: mantener a los conductores seguros y concentrados.

Advertencia de punto ciego: brinda ojos adicionales donde los conductores más los necesitan. Reconocimiento de señales de tráfico - asegurándose de estar siempre informado, sin importar el camino. Cámara de visión 360° - para maniobrar con seguridad, incluso en espacios urbanos reducidos. Disponible en versión totalmente eléctrica o de gasolina, Townstar es una furgoneta compacta que ofrece flexibilidad y tranquilidad de cinco estrellas.