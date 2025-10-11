Euskadi amplía las ayudas para la compra de coche nuevo con 2 millones de euros

El presupuesto de ayudas se ha ampliado en 2 millones de euros.

Andrés Viedma Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Como consecuencia de haberse consumido todo el montante de las ayudas gubernamentales para la compra de coche nuevo, y ante el éxito de los programas ... de ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones, Euskadi ha decidido ampliar en 2 millones el presupuesto que depende del Gobierno Vasco. Estas ayudas están dirigidas a coches de todo tipo de tecnologías y el Gobierno autónomico ha solicitado al centrañ que haga lo mismo con el Moves III, centrado en la adquisición de eléctricos.

El pasado lunes se concedió la ayuda número 1.584 de este último programa y se ha cubierto ya todo el presupuesto. De hecho, actualmente hay una lista de espera de 2.000 solicitudes. El plan contaba con 5 millones y, hasta ahora, el Ente Vasco de la Energía (EVE) ha recibido un total de 2.014 solicitudes. De ellas, se han resuelto y abonado 1.463 y 1.433, respectivamente. La mayoría de las que ya se han aceptado –1.110– han sido para la compra de coches de gasolina.

