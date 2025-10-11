Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presupuesto de ayudas se ha ampliado en 2 millones de euros.

Euskadi amplía las ayudas para la compra de coche nuevo con 2 millones de euros

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Como consecuencia de haberse consumido todo el montante de las ayudas gubernamentales para la compra de coche nuevo, y ante el éxito de los programas ... de ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones, Euskadi ha decidido ampliar en 2 millones el presupuesto que depende del Gobierno Vasco. Estas ayudas están dirigidas a coches de todo tipo de tecnologías y el Gobierno autónomico ha solicitado al centrañ que haga lo mismo con el Moves III, centrado en la adquisición de eléctricos.

