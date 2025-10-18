Dacia renueva su oferta de modelos

La marca rumana ha presentado la renovación de los Sandero, Sandero Stepway y Jogger que se venden en España con dos acabados: Expression y Extreme ... y que estéticamente adoptan una nueva firma luminosa LED en forma de «T» invertida, tanto en el frontal como en la zaga, excepto en el Jogger.

Ahora se presenta con una imagen más sólida y moderna. Los paragolpes también han sido actualizados, y se estrenan nuevas llantas, embellecedores y colores de carrocería, como el nuevo Amarillo Ámbar. La antena de tiburón ahora es equipamiento de serie a partir del nivel de equipamiento Expression.

Además, el Sandero Stepway y el Jogger refuerzan su estética outdoor con nuevas protecciones realizadas en Starkle, un innovador material desarrollado por Dacia que contiene un 20% de plásticos reciclados, no está pintado y reduce tanto la huella de carbono como los daños por arañazos.

Interior conectado y digital

Por dentro, se introduce una nueva pantalla multimedia de 10 pulgadas (disponible desde el acabado Expression), en comparación con las 8 pulgadas anteriores, navegación conectada, cargador inalámbrico para smartphones y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas a color. El volante también ha sido rediseñado, y los materiales del interior, como las nuevas tapicerías (negro, azul claro o tejido tipo denim), elevan la percepción de calidad sin abandonar la resistencia al uso diario. En cuanto a seguridad, los tres modelos incorporan frenado automático de emergencia con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motocicletas; detector de fatiga del conductor con cámara; y nuevas funciones opcionales agrupadas en un pack: cámara multivista, luces automáticas y retrovisores exteriores plegables eléctricamente. Además, se mantiene el botón físico «My Safety», que permite desactivar de forma rápida ayudas a la conducción no deseadas.

Motores eficientes y versátiles

La gama de motorizaciones es clave en esta renovación, ya que bajo el capó, incluye cinco motores. Así, en Gasolina: el Sandero mantiene el SCe 65, con caja de cambios manual de 6 velocidades. Este es el último motor de inyección indirecta del catálogo, hasta la entrada en vigor de la norma Euro 7 en noviembre de 2027. El modelo estrena un nuevo motor 1.0 HR10 DET de 100 CV. El Stepway y Jogger reciben el TCe 110 CV con inyección directa.

En cuanto a GLP, propone el nuevo motor ECO-G 120 (1.2 litros, tres cilindros) que sustituye al anterior de 100 CV, con caja de cambios manual y automática de doble embrague de 6 velocidades y levas en el volante. Mejora potencia, eficiencia (emite un 10% menos de CO2) y autonomía, al contar con depósitos de GLP más grandes: de 40 a 50 litros, por lo que la autonomía de gas se ha incrementado un 20 % y permite recorrer al Sandero hasta 700 km con el depósito lleno y hasta 1.590 km si se suma el depósito de gasolina. Las versiones Stepway y Jogger recorrerán unos 100 kilómetros menos.

Finalmente, en cuanto a los motores Híbridos: el Jogger estrena el sistema Hybrid 155, que reemplaza al Hybrid 140 (se lanzará a finales de 2025).

Se trata de un sistema full hybrid con motor térmico de 109 CV y dos motores eléctricos. Ofrece hasta un 80% de conducción urbana en modo eléctrico, gracias a su batería ligeramente más potente de 1,4 kWh frente a los 1,2 kWh anteriores, y reduce el consumo un 10%. Este motor llegará al Sandero Stepway el próximo año 2026.