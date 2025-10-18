Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Sandero, Sandero Stepway y Jogger al fondo, con sus recientes modificaciones incorporadas.

Dacia renueva su oferta de modelos

Actualiza sus Sandero, el familiar Jogger e incluye más tecnología, nuevos motores de gasolina, GLP e híbridos, y una apuesta por la sostenibilidad.

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La marca rumana ha presentado la renovación de los Sandero, Sandero Stepway y Jogger que se venden en España con dos acabados: Expression y Extreme ... y que estéticamente adoptan una nueva firma luminosa LED en forma de «T» invertida, tanto en el frontal como en la zaga, excepto en el Jogger.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

