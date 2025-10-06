La conducción sin emisiones que se adapta a ti

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:08 Compartir

Entrar en el mundo de la movilidad eléctrica y libre de emisiones es más fácil que nunca con el apoyo de una marca líder en el sector como Nissan. El fabricante japonés dispone de tres modelos 100 % eléctricos que con la etiqueta cero emisiones permiten el acceso a Zona de Bajas Emisiones: MICRA, ARIYA y LEAF.

Comenzando por el modelo MICRA, la sexta edición de este icónico modelo acaba de llegar a las calles, proponiendo una conducción versátil, ágil y con una autonomía máxima de 415 kilómetros y una carga rápida de hasta 100 kW.

Emblema de la conducción eléctrica urbana, una de las características del nuevo MICRA es su versatilidad, dado que ofrece una propulsión totalmente eléctrica adaptada a la vida moderna, tanto en la ciudad, como en una divertida carretera rural.

Ágil, cómodo y seguro

En el ámbito del diseño, hablamos de una nueva generación -la sexta- que combina un aspecto atrevido y divertido, con toda la tecnología al alcance del conductor para una experiencia totalmente conectada. Un claro ejemplo de cómo agilidad, tecnología y diseño se unen para dar vida a una gratificante experiencia de conducción 100 % eléctrica.

Con un peso reducido de 1.500 kg, otro de los sellos de MICRA es su agilidad. Con una suspensión trasera multibrazo, la batería posicionada en la parte baja del vehículo y una rápida y precisa respuesta de la dirección, el MICRA ofrece un tacto de conducción que rara vez se espera de un automóvil eléctrico pequeño. Todo ello con un agarre seguro a la carretera, dotándolo de un nivel de agilidad, comodidad y seguridad que va más allá de las generaciones anteriores.

Para una conducción eléctrica sin preocupaciones, MICRA ofrece dos opciones de batería: de 52 kWh para una autonomía de 415 kilómetros; y de 40 kWh para llegar hasta los 317 kilómetros. Ambas variantes admiten carga rápida de CC: de 80 kW en el caso de la de 40 y de hasta 100 kW en la de 52.

En definitiva, el este nuevo Nissan MICRA ofrece una conducción eléctrica, no solo fácil y accesible, sino también segura y tranquilizadora.

Ampliar Nissan LEAF.

ARIYA y LEAF: Otras alternativas

La gama cero emisiones de Nissan se completa con los modelos ARIYA y el nuevo LEAF. Este último ha sido uno de los pioneros de la movilidad cero emisiones y próximamente -a finales de 2025- regresará al mercado más fuerte que nunca con una prometedora tercera generación más eficiente y autónoma.

Con un elegante diseño aerodinámico y espacioso y una tecnología de vanguardia que combina la intuición y la asistencia, el nuevo LEAF dispone de dos opciones de batería para alcanzar una impresionante autonomía de hasta 604 kilómetros. Un nuevo capítulo en un modelo que está escribiendo la historia de la movilidad eléctrica.

Ampliar Nissan ARIYA.

La última de las opciones es ARIYA, el SUV crossover 100 % eléctrico de Nissan que defiende toda una nueva filosofía de conducción con todo un mundo de posibilidades por delante. Con una gama que incluye diferentes combinaciones de batería, motor y ruedas motrices, hay un Nissan ARIYA a la medida de cada conductor que se adapta a tus necesidades de autonomía, potencia y características.

Se trata de una gama de lo más versátil. Desde el modelo de 63 kWh, con 218 CV y con hasta 404 kilómetros de autonomía, ideal para uso diario; hasta el de 87 kWh con 178 CV y una autonomía destacada de hasta 526 kilómetros, indicado para aquellos que realizan viajes de largo recorrido. Sin olvidar el ARIYA E-4ORCE de 87 kWh y tracción 4x4 que con sus 306 CV permite hasta 499 kilómetros de autonomía, una opción idónea para quienes conducen con condiciones climáticas adversas.

¡Pruébalos en Gaursa! ¿Quieres probar y experimentar de primera mano la conducción en la gama cero emisiones de Nissan? Los modelos MICRA, ARIYA y el nuevo LEAF están a tu disposición en los concesionarios Gaursa: Oiartzun - Polígono Makarrastegi, 4 Eibar - Avenida Otaola, 22 Pide tu cita en el 625 140 701 . Más información en www.gaursa.com .