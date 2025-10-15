Completa oferta de movilidad eléctrica

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:13 Compartir

Corsa GSE Vision Gran Turismo

Algo más lejos en el tiempo aparecerá, seguramente, una versión de calle del impresionante 'concepto único' creado con el Corsa GSE Vision Gran Turismo, un concept car no solo ofrece una vista previa de los próximos modelos GSE totalmente eléctricos, sino que también afianza el compromiso de Opel con el segmento de los autos pequeños.

Ampliar

Destaca por su extraordinario diseño, una potencia de 588 kW (800 CV), 800 Newton metros de par, una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,0 segundos, y una velocidad máxima de 320 km/h, detalles que representaran los modelos de la submarca GSE de alto rendimiento de Opel.

El aspecto musculoso y potente subraya su excepcional rendimiento. El cuerpo se caracteriza por contornos nítidos y precisos, combinados con detalles técnicos y mecánicos. Además, el vehículo de exhibición de alto rendimiento aparece con numerosas soluciones aerodinámicas: desde cortinas aerodinámicas especiales frente a los guardabarros delanteros y traseros, hasta ruedas aerodinámicas particularmente eficientes, difusor aerodinámico activo o alerón aerodinámico.

Ampliar

El interior sigue claramente el motivo Opel Compass y transmite una sensación de piloto de carreras puro. El volante delgado permite una vista directa de la información más importante proyectada en el head-up display. De esta manera, el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo abre perspectivas completamente nuevas. Con el último concept, Opel está fusionando el mundo digital con el mundo real.

Opel Mokka GSE Rally

Ampliar El nuevo Mokka GSE 100% eléctrico viene directamente de la versión Rally ofreciendo unas cifras impresionantes como, por ejemplo, los 280 CV, que lo convierte en el Opel eléctrico más rápido.

La visión de este modelo y, por ende, de todos los próximos modelos GSE transmite prestaciones, velocidad y disfrute, movidos solamente por electricidad. Sus cifras impresionan: 207 kW (280 CV) de potencia máxima, 345 Nm de par y, lógicamente, una sofisticada tecnología que le hacen ser un coche de rally totalmente eléctrico único.

Opel Mokka GSE

La gran noticia relacionada con este modelo es que se va producir en serie bajo el nombre de Opel Mokka GSE. Es tan potente como su antagonista: 207 kW (280 CV), su par inmediato es de 345 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos, y con una velocidad máxima de 200 km/h, será el Opel totalmente eléctrico más rápido.

Ampliar

La sofisticada tecnología, que también se inspiró en el coche de rally, contribuye a un rendimiento excepcional. Ofrece detalles que potencian su comportamiento como un diferencial de deslizamiento limitado multidisco Torsen, así como un chasis con ejes especialmente diseñados, y nuevos amortiguadores hidráulicos dobles. El sistema de dirección, la suspensión, y los frenos también han sido diseñados para ser especialmente deportivos y optimizados con la experiencia de Opel en rallyes eléctricos.

Ampliar El Corsa Vision Gran Turismo es un concepto que aparece para señalar cómo pueden ser los modelos GSE. A la dcha. interior y asientos muy deportivos del Mokka GSE.

El Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, el primer concept car de Opel que fusiona los mundos digital y real, y el nuevo Opel Mokka GSE fueron el centro de atención. Con este último, Opel lleva la sensación de rally eléctrico a la carretera. Grandland Electric AWD (4x4), el primer vehículo eléctrico de tracción total de la marca con 239 kW (325 CV)

Opel Grandland Electric AWD

Ampliar El diseño del Mokka GSE descubre el aspecto eminentemente deportivo de un modelo que, a buen seguro, encandilará al público, con un Blitz nítido, nueva firma de luz, y acentos gráficos, así como colores frescos.

En otro segmento se encuentra otra novedad de Opel, con el nuevo Grandland Electric AWD, que es primer vehículo eléctrico de tracción total del fabricante alemán. Sus dígitos señalan un rendimiento prestacional muy elevado: potencia de 239 kW (325 CV) y un par máximo de 509 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,1 segundos con su tracción total.

Ampliar

El placer de la tracción total eléctrica se ve reforzado por dos componentes. Los conductores de Grandland Electric AWD pueden elegir entre los cuatro modos de conducción 'Normal', 'Eco', 'Sport' y '4WD'. Mientras que en '4WD' ambos motores eléctricos del vehículo de tracción total funcionan continuamente y distribuyen la potencia de manera uniforme a las cuatro ruedas para garantizar un agarre óptimo, especialmente en superficies resbaladizas, en 'Sport' el pedal de dirección y acelerador responden aún más directamente gracias a una configuración especial. Además, la dinámica de conducción se beneficia de la suspensión Frequency Selective Damping (FSD), que se adapta a las condiciones y al estilo de conducción.

En referencia a la autonomía, en la variante Ultimate, que ya se puede pedir, el Grandland Electric AWD puede recorrer hasta 489 km (WLTP) entre paradas de carga, esperándose que en este año aparecerán otros niveles de equipamiento con una autonomía de hasta 501 kilómetros (valor provisional según WLTP).