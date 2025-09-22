Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos mujeres participan en un marcha de montaña regulada. Goñi
Errenteria

Marcha regulada de montaña de mujeres el 19 de octubre

Los montes de Errenteria serán escenario de la cita organizada por la Federación guipuzcoana de montaña y Urdaburu mendi elkartea

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Errenteria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:59

Errenteria será escenario de la Primera Marcha Regulada de mujeres* de Gipuzkoa. La Feredación Gipuzcoana de Montaña ha organizado para el próximo 19 de octubre esta iniciativa, con la colaboración de Urdaburu Mendizale Elkartea, y el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la que podrán participar las mujeres mayores de 16 años.

La marcha saldrá del Club de Montaña Urdaburu Mendizale Elkartea, Juan de Olazabal 23 de Errenteria entre las 09.00 a las 09.30 horas. El recorrido preparado para esta ocasión es de 12 kilómetros y 330 metros de desnivel positivo. La salida será desde el club para después dirigirse a Pontika auzoa, Beraun auzoa, Kutarro, Bizarain, Dolmen Aitzetako Txabala, Txirrita Maleo, Pontika, Koldo Mitxelena Plaza, Biteri kalea para acabar en la sede del club de montaña errenteriarra.

«Compromiso por la igualdad»

Tal y como se recoge en la introducción del Plan para la Igualdad de la Federación Guipuzcoana de Montaña, aprobado en enero de 2024, la Federación Guipuzcoana «tiene un compromiso claro a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos federativos. Y es que tradicionalmente el montañismo ha sido un ámbito masculino al que las mujeres no han llegado con facilidad. Además, la participación de las mujeres ha estado condicionada y limitada por los estereotipos y roles socialmente asignados a cada género».

Fruto de este compromiso se constituyó el Consejo de Igualdad, integrado mayoritariamente por mujeres montañeras, cuyo primer objetivo fue elaborar el citado Plan de Igualdad. El Consejo de Igualdad sigue trabajando en dicho plan y su ejecución, y esta marcha regulada que estamos organizando dirigida exclusivamente a las mujeres*, queda enmarcada precisamente dentro de las acciones del Plan de Igualdad.

La participar en la marcha será necesaria inscribirse previamente. para ello se deberá completar un cuestionario. El precio hasta el día 15 de octubre es de 5 euros y el mismo día 10 euros. En el club podrán degustar un aperitivo y bebida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  6. 6

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  7. 7 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  8. 8

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Marcha regulada de montaña de mujeres el 19 de octubre

Marcha regulada de montaña de mujeres el 19 de octubre