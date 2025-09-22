Marcha regulada de montaña de mujeres el 19 de octubre

Elisa Belauntzaran Errenteria Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

Errenteria será escenario de la Primera Marcha Regulada de mujeres* de Gipuzkoa. La Feredación Gipuzcoana de Montaña ha organizado para el próximo 19 de octubre esta iniciativa, con la colaboración de Urdaburu Mendizale Elkartea, y el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la que podrán participar las mujeres mayores de 16 años.

La marcha saldrá del Club de Montaña Urdaburu Mendizale Elkartea, Juan de Olazabal 23 de Errenteria entre las 09.00 a las 09.30 horas. El recorrido preparado para esta ocasión es de 12 kilómetros y 330 metros de desnivel positivo. La salida será desde el club para después dirigirse a Pontika auzoa, Beraun auzoa, Kutarro, Bizarain, Dolmen Aitzetako Txabala, Txirrita Maleo, Pontika, Koldo Mitxelena Plaza, Biteri kalea para acabar en la sede del club de montaña errenteriarra.

«Compromiso por la igualdad»

Tal y como se recoge en la introducción del Plan para la Igualdad de la Federación Guipuzcoana de Montaña, aprobado en enero de 2024, la Federación Guipuzcoana «tiene un compromiso claro a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos federativos. Y es que tradicionalmente el montañismo ha sido un ámbito masculino al que las mujeres no han llegado con facilidad. Además, la participación de las mujeres ha estado condicionada y limitada por los estereotipos y roles socialmente asignados a cada género».

Fruto de este compromiso se constituyó el Consejo de Igualdad, integrado mayoritariamente por mujeres montañeras, cuyo primer objetivo fue elaborar el citado Plan de Igualdad. El Consejo de Igualdad sigue trabajando en dicho plan y su ejecución, y esta marcha regulada que estamos organizando dirigida exclusivamente a las mujeres*, queda enmarcada precisamente dentro de las acciones del Plan de Igualdad.

La participar en la marcha será necesaria inscribirse previamente. para ello se deberá completar un cuestionario. El precio hasta el día 15 de octubre es de 5 euros y el mismo día 10 euros. En el club podrán degustar un aperitivo y bebida.