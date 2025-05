Siempre que visito Nepal me gusta hacer una escapada a la estupa de Boudhanath. Se trata de un espacio colmado de paz, lugar sagrado budista, ... situado a 11 kilómetros de Katmandú. Es una de las mayores estupas de Nepal, siendo nombrado Boudhanath en 1979 como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Un sitio absolutamente mágico y místico por el que nos gusta pasear.

Descansábamos un rato sentados Àngels y yo, observando a algunos fieles devotos de Buda que van dando vueltas y vueltas a la estupa arrodillándose, tumbándose en el suelo para volverse a levantar y continuar con sus rezos, a su manera de hacerlos, cuando se nos sienta al lado un hombre mayor y nos enseña su flamante carnet de periodista, colgado de su cuello con un lanyard a modo de credencial. Tiene 81 años y se llama Ram Kumar Khatri.

Colgaba de su hombro un bolso de cuero al estilo bandolera de la que saca unas revistas que nos enseña orgulloso. Él es el productor, director y editor de dicho magazine que lleva por nombre 'Quarterli Development Review'.

Le digo que yo también escribo en un periódico y le enseño para acreditarlo El Diario Vasco del 15 de mayo en el que sale en portada una esplendorosa Edurne Pasaban, contándonos en las páginas de la sección de Deportes los 15 años de sus 14 ochomiles. Le dejo gratamente sorprendido con el reportaje, ye me pide que se lo envíe que ya lo traducirá con alguna aplicación.

Quiere hacernos una entrevista. En mi caso sería el entrevistador, entrevistado. Saca unos papeles ya escritos y busca en ese revoltijo de folios doblados a din-A5, alguno en blanco. Tenemos que escribirle nuestros nombres y e-mails. Sentados en la mesa Àngels, él y yo, y sin apuntar nada, el entrevistador, comienza las preguntas. «Por qué habéis venido a Nepal», la respuesta rápida y concisa: Hemos venido al Katmandú International Mountain Film Festival (KIMFF), y de paso hacer un largo trek que alberga a la vez tres trekking, el Tamang Heritage Trek, Langtang Trek y Gosaikunda Trek.

«Decidme una cosa positiva y otra negativa de Nepal». Lo bueno, sin duda, su población autóctona. Los nepalís son muy buena gente, le decimos, lo cual nos agradece al sentirse incluido en los halagos; añadiendo que también, como cosas positivas de este país, son el paisaje, sus montañas, sus pueblos y aldeas en las laderas de los montes, sus terrazas de cultivo..., y ¿lo malo?, no escatimo en sinceridad y le contesto que lo peor es la poca sensibilidad de los nepalís por el cuidado del medio ambiente. Me ponía negro cada paso que daba por el monte durante el trek al ver una lata de no sé qué, una botella de lo que sea, pañuelos, paquetes de tabaco, plásticos. Y a veces auténticos vertederos... esto es incomprensible y no lo llego a entender. No son capaces de tener nada limpio... Desecho que producen, basura que crean allá por donde pasen. Y esto lo crítico con entereza. No me gusta ver basura por la montaña.

Terminamos con la conversación, muy grata y entretenida que, para mí resultó ser eso del entrevistador, entrevistado, en este caso por un colega octogenario nepalí.

Una curiosa anécdota que la cuento como crónica desde Katmandú.