Israel mata a 60 personas, 20 de ellas niños, al bombardear un edificio de funcionarios de Defensa en Teherán

Israel ha lanzado una poderosa ofensiva centrada sobre Teherán que ha causado 60 muertos, 20 de ellos niños, al impactar un misil contra un edificio ... residencial durante la madrugada, según han informado este sábado las autoridades islámicas. El cohete destruyó parcialmente parte del complejo Shashid Chamran, donde viven numerosos empleados del Ministerio de Defensa, que en ese momento se encontraban durmiendo junto a sus familias.

La explosión forma parte de un nuevo ataque de la aviación hebrea contra la capital, pero que se ha extendido además a Ishfahan y objetivos militares como lanzaderas de misiles e instalaciones nucleares.

Lejos de acabar la operación iniciada el viernes de madrugada, la ambición del primer ministro israelí, Benjamñin Netanyahu, parece ser la de hacer sucumbir al régimen de los ayatolás. El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, el teniente general Eyal Zamir, ha dicho esta mañana que «el camino a Teherán está allanado» mientras otras fuentes del ejército afirman que su siguiente objetivo es «operar libremente» sobre la capital iraní.

Todo eso sucede después de una madrugada de absoluto terror. Israel e Irán han vivido una nueva noche de enfrentamientos mientras miden las posibilidades de infligirse el mayor daño posible. Teherán ha lanzado hasta cinco rondas de misiles que han causado la muerte a tres personas y hridas a otras 150, mayoritariamente en un barrio residencial en los alrededores de Tel Aviv. Se trata del mayor número de víctimas israelíes por un ataque directo de su histórico enemigo, lo que ha hecho alzar voces en el Gobierno respecto a que «no hay marcha atrás» porque el régimen de los ayatolás ha traspasado una «línea roja».

La misma expresión la ha utilizado el Gobierno iraní sobre el masivo ataque del viernes, que provocó 70 muertes, decapitó a la cúpula militar de la república y dañó lasdos grandes instalaciones nucleares del país: Natanz y Feordow, en este caso solo parcialmente según han informado las autoridades. Los cazas hebreos han seguido desplegándose en operaciones nocturnas este sábado sobre el territorio. Su finalidad es continuar debilitando las defensas iraníes. Sus proyectiles han acabado con algunas plataformas de misiles y golpeado decisivamente el aeropuerto de Mehrabad, donde se ubican los pricipales hangares militares de la fuerza aérea republicana, donde esta mañana eran todavía visibles las llamas.

Jordania y Líbano han abierto su espacio aéreo, pero en cualquier momento cabe la posibilidad de que se vean forzados a cerrarlo por nuevas ofensivas con misiles y drones. Él régimen islámico ha anunciado una guerra larga. «Esta confrontación no terminará con las acciones limitadas de anoche, y los ataques de Irán continuarán, y esta acción será muy dolorosa y lamentable para los agresores», ha señalado una agencia iraní, que ha advertido a Estados Unidos de ampliar las acciones contra sus intereses si persisten en apoyar a Israel.

Una cuestión clave en el desarrollo del conflicto durante las próximas horas es si Teherán está capacitado para cumplir sus amenazas. Según ha trascendido, el plan de contragolpe ante una ofensiva hebrea como la del viernes consistía en disparar simultáneamente mil misiles que colpasaran el escudo defensivo de Israel y sembrasen una amplia destrucción en su territorio. Sin embargo, la operación aérea destruyó gran parte de las plataformas de lanzamiento y, lo más importante, las carreteras y la logística para trasladar rápidamente los cohetes desde los arsenales protegidos hasta las lanzaderas. Es es una de las raones por las que la respuesta iraní se ha limitado a unos dos centenares de misiles en cinco oleadas sucesivas.

Aun así, la conmoción en Israel es elevada. Las imágenes de la destrucción de casas y vehículos en Rishon LeZion, una ciudad al sur de Tel Aviv, Ramat Gan y otros lugares del centro del país han hecho efecto sobre una población acostumbrada a vivir bajo amenaza pero que esta madrugada ha ido y venido hasta cinco veces a los refugios en plena alerta antiaérea.

El trasiego de unidades de emergencia ha sido constante. Los hospitales han recibido a decenas de heridos, que han sido operados incluso en salas de urgencias subterráneas. La imagen de la esperenza es la de un bebé de tres meses que ha sido rescatado con vida de entre los escombros de una casa aplastada por la explosión de un misil.»Lo tomé en mis brazos y se lo di al primer oficial de policía que vi. Luego comencé a sacar a todos los demás miembros de la familia», ha señalado a la web Walla un capitán de los bomberos.

El futuro inmediato es incierto. La delegación iraní parece haber rechazado la reunión prevista este domingo con una representación estadounidense dentro de las negociaciones del acuero nuclear tras considerar que es «inaceptable» una vez iniciada la guerra. Medios americanos destacan, sin embargo, que la negativa no ha sido rotunda.

En cualquier caso, su presidente parece nevegar una vez más en una crisis internacional que ha abierto un debate profundo en Washington. Un sector republicano es partidario de los araques a Irán, al que ven como uno de los históricos enemigos de Occidente y que alguna vez podría amenazar con armas atómicas, mientras otro grupo lo ve de modo negativo por cuanto podría introducir a EE UU en un nuevo conflicto internacional. De hecho, varios líderes del movimiento MAGA se han manifestado este viernes en contra, ya que el previsible desvío de ayuda a Israel contradice el 'América primero', el lema que ha aportado tantos triunfos a Trump.

De una u otra manera, quien peor parece jugar sus cartas en esta confrontación es Ali Jamenei. El Líder Supremo, según distintos expertos en política de Oriente Medio, debe estar debatiéndose en este momento sobre cómo organizar la respuesta a la ofensiva israelí.

Con sus defensas, radares y arsenales mermados y una cúpula militar que ha renovado apresuradamente, Jamenei tiene l opción de replegarse y dar una apariencia de derrota o perseverar en los ataques, a riesgo de una réplica todavía más fuerte de Israel, incluso con el apoyo de Estados Unidos, que ya se ha manifestado en este sentido. Dsintos analistas vislumbran que, más allá de lo militar, Jamenei debe calibrar en especial qué opción tiene más riesgo de costarle una sublevación popular.

Lo que aparenta cada vez más claridad es que Israel ha tomado por completa sorpresa a su enemigo. Los servicios de seguridad iraníes analizan este sábado cómo la Inteligencia hebrea ha logrado infilitrarse dentro de su tejido militar hasta el punto de conseguir montar una base de drones e infiltrar comandos dentro del propio Irán para facilitar el ataque de sus aviones.

'The New York Times' apuntala ademáss la teoría de que el régimen de Teherán estab confiado y nunca esperó tal ofensiva militar en vi´seras de una nueva reunión con EE UU en Omán sobre el pacto nuclear. Aunque los servicios de espionaje advirtieron al Gobierno de las señales sobre un ataque inminente, en base entre otros fundamentos a las propias declaraciones beligerantes del primer ministo hebreo, Benjamín Netanyahu, fueron descartadas al interpretarse que no eran nada más allá de formas de presionar a Teherán para aceptar rebajas en su programa atómico.