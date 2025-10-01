Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Netanyahu y Trump, durante la llamada a Catar desde el Despacho Oval. Casa Blanca

La fotografía que muestra cómo Netanyahu se disculpa con Catar mientras Trump le sujeta el teléfono

El presidente de EE UU instó al primer ministro de Israel a hablar con Mohamed bin Abdulrahman Al Tahni y pedir excusas por su ataque contra Hamás en suelo catarí

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:42

La Casa Blanca ha difundido las imágenes de la reunión en la Casa Blanca que el lunes mantuvieron Donald Trump y Benjamín Netanyahu antes de ... anunciar su plan de paz conjunto para Gaza. Las fotografías están en blanco y negro, como si desde Washington quisieran remarcar la importancia histórica del momento. Una de ellas refleja el momento en el que el primer ministro de Israel se disculpa a través del teléfono con su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Tahni, por el ataque del ejército hebreo en territorio catarí dirigido a acabar con los altos cargos de Hamás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La fotografía que muestra cómo Netanyahu se disculpa con Catar mientras Trump le sujeta el teléfono

La fotografía que muestra cómo Netanyahu se disculpa con Catar mientras Trump le sujeta el teléfono