La fotografía que muestra cómo Netanyahu se disculpa con Catar mientras Trump le sujeta el teléfono

La Casa Blanca ha difundido las imágenes de la reunión en la Casa Blanca que el lunes mantuvieron Donald Trump y Benjamín Netanyahu antes de ... anunciar su plan de paz conjunto para Gaza. Las fotografías están en blanco y negro, como si desde Washington quisieran remarcar la importancia histórica del momento. Una de ellas refleja el momento en el que el primer ministro de Israel se disculpa a través del teléfono con su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Tahni, por el ataque del ejército hebreo en territorio catarí dirigido a acabar con los altos cargos de Hamás.

La instantánea no tiene desperdicio. Trump, con gesto serio y la mirada en el infinito, sostiene entre sus piernas un teléfono. Acaba de marcar un número. En la silla situada a su derecha, Netanyahu habla por el auricular mientras lee un papel. El cable telefónico une a los dos mandatarios. Al otro lado de la línea está el representante catarí. En otras fotografías aparecen como testigos de esa conversación el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Con la difusión de estas imágenes, la Casa Blanca quiere recalcar el papel de Catar como mediador en el conflicto de Gaza. La acción militar de Israel en suelo catarí irritó a Trump, que considera a Mohamed Bin Abdulrahman Al Tahni un aliado vital en la región. Durante la reunión en el Despacho Oval, quedó claro. Y de ahí la llamada.