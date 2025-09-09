Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento del ataque al 'Family'. RR SS

Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta

El 'Family' estaba atracado en un puerto de Túnez, que descarta una «acción hostil» o «externa» contra la embarcación

I. Juez

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:22

Un dron atacó esta madrugada a uno de los principales barcos de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza que se encontraba atracado junto ... con el resto de estas embarcaciones en las costas de Túnez. La agresión no provocó daños personales, aunque sí un incendio en la cubierta del 'Familly'.

