Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente ruso, Vladimir Putin, sube a un avión tras su reunión con Donald Trumo Reuters

Alfombra roja en Alaska

Una vez más el presidente de EE UU se ha quitado de en medio en cuanto ha comprobado la determinación del dictador ruso, hacia el que siente una cercanía personal preocupante

José María de Areilza

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:29

El esperado encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska ha confirmado los peores presagios de los ucranianos. Los dos presidentes no han llegado ... a ningún acuerdo sobre un alto el fuego y la invasión rusa continúa. Putin no tiene incentivos para negociar nada distinto de una victoria. Su objetivo de convertir el país vecino en un territorio vasallo o un Estado fallido sigue intacto. No acepta la vaga propuesta de Trump de frenar su ofensiva y pactar un reparto territorial, basado en el control efectivo sobre las provincias ucranianas invadidas, porque aspira a conseguir mucho más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  7. 7

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  8. 8

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  9. 9 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  10. 10 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alfombra roja en Alaska

Alfombra roja en Alaska