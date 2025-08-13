Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Decenas de migrantes esperan en la isla italiana de Lampedusa. EFE

Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa

Los inmigrantes se encontraban a poca distancia de la isla italiana cuando se hundió la embarcación con la que habían zarpado desde Libia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:31

Al menos 26 muertos, 10 desaparecidos y 60 supervivientes ha dejado el último naufragio del Mediterráneo Central, ocurrido este miércoles a unas 14 millas náuticas ... al suroeste de la isla italiana de Lampedusa. La tragedia se produjo al darse la vuelta una embarcación que transportaba a alrededor de un centenar de inmigrantes que habían zarpado desde las costas de Libia. En un primer momento los desplazados viajaban en dos barcas diferentes, pero una de ellas empezó a hacer aguas, por lo que tuvieron que abandonarla y trasladarse a la otra, que igualmente acabó naufragando. Entre los fallecidos hay una recién nacida y tres adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  6. 6 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  7. 7 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  8. 8

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  9. 9 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa

Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa