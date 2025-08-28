Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen de archivo de dos cazas F-16. Reuters

Muere un piloto al estrellarse su caza F-16 en Polonia

El accidente se produjo durante el ensayo para un espectáculo aéreo en Radom

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:02

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se ha estrellado este jueves durante un ensayo para un espectáculo aéreo en Radom, en el ... centro del país. El piloto de la aeronave no ha logrado eyectarse y ha perdido la vida en el accidente, según ha informado un portavoz del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  4. 4

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  7. 7 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  8. 8

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  9. 9 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  10. 10 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere un piloto al estrellarse su caza F-16 en Polonia

Muere un piloto al estrellarse su caza F-16 en Polonia