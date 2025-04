Meloni se reunirá con Trump para tratar de hacer de puente con la Unión Europea en la guerra comercial

Si hay algún mandatario europeo con posibilidades de convencer a Donald Trump de que baje la presión en la guerra comercial que Estados Unidos ha ... emprendido con la Unión Europea esa es sin duda Giorgia Meloni. La primera ministra italiana, única líder de los Veintisiete presente el pasado mes de enero en la ceremonia de toma de posesión del magnate, viaja de nuevo a Washington para reunirse este jueves con el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Será la cuarta vez que la jefa del Ejecutivo de Roma se vea con Trump en pocos meses, ya que antes de que asumiera el cargo acudió a visitarle a principios de enero en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Ambos coincidieron además el mes anterior con motivo de la reapertura de la catedral de Notre-Dame de París, donde mantuvieron un encuentro privado.

Además de la afinidad ideológica, Meloni se presenta en la Casa Blanca con una carta por jugar que puede resultar muy atractiva para Trump: su Gobierno fue el que puso fin en 2023 a la participación de Italia en la 'Nueva Ruta de la Seda', la controvertida iniciativa de infraestructuras e inversiones impulsado por China para reforzar su poder global. La efímera entrada de la única nación del G7 en el proyecto estrella del presidente del gigante asiático, Xi Jinping, se produjo en 2019, cuando Giuseppe Conte, del Movimiento 5 Estrellas, lideraba el Ejecutivo de Roma. Poco después de asumir las riendas del poder, Meloni decidió no renovar el acuerdo, que consideró «un error», porque «evidentemente no funcionó» al contribuir a aumentar el desequilibrio comercial con China, pero no las inversiones desde el gigante asiático hacia Italia.

Antes de tomar el vuelo que le llevará a Washington, la primera ministra mantuvo este martes un encuentro con empresarios en el que dijo que «es consciente de lo que defiende» frente a Trump, refiriéndose de manera implícita a los intereses europeos, aunque dejando espacio para el nacionalismo. «Le diré que los productos italianos generan riqueza en los países que los importan. Los productos italianos no ganan porque sean los más competitivos en el precio, sino porque son imbatibles en la calidad», señaló Meloni, a la que telefoneó después la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para intercambiar impresiones antes de su reunión con el líder estadounidense. Aunque la jefa del Ejecutivo de Roma no tiene ningún mandato oficial de Bruselas para hacer de 'embajadora' de los intereses europeos, su afinidad con Trump puede ayudar a facilitar las negociaciones entre ambas partes.

La portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestá, confirmó que Von der Leyen y Meloni habían «coordinado» la visita y consideró «extremadamente positivos» los contactos de todo tipo con Washington, aunque recordó que la competencia en las negociaciones comerciales le corresponde a la Comisión Europea. Además de para tratar la espinosa cuestión de los aranceles, se espera que Meloni aproveche su visita a la Casa Blanca para hablar con el líder estadounidense de la guerra de Ucrania y la posición de la UE ante el conflicto.