Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una artillera se protege los oídos mientras dispara un mortero en el frente de Sumy. EFE

Los líderes europeos declaran sus exigencias para la paz en Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Putin

La Unión enfatiza que Kiev «debe elegir su destino», en una declaración sin la firma de Orbán, que rechaza «dar instrucciones desde el banquillo»

Miguel Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 21:59

La Unión Europea respaldó ayer la iniciativa de Donald Trump de reunirse este próximo viernes en Alaska con Vladímir Putin, pero también quiso dejarle claro ... los límites que los líderes continentales ponen a un posible proceso de paz. No son condiciones nuevas, pero con este recordatorio Bruselas le señala al presidente de Estados Unidos el terreno de juego donde los europeos están dispuestos a disputar el partido. Otra cuestión es el aprecio que haga el dirigente republicano. Resulta significativo que un país europeo implicado de primera mano en una solución a la invasión pero ajeno a la UE, el Reino Unido, mostrase ayer su inquietud porque los gobernantes comunitarios le estén presentando demasiados requisitos a Trump y esa actitud conduzca a que les deje fuera de sus posibles negociaciones con Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  7. 7

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9 Actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  10. 10 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los líderes europeos declaran sus exigencias para la paz en Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Putin

Los líderes europeos declaran sus exigencias para la paz en Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Putin