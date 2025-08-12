Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia. Afp

Cuatro niños que conducían un coche robado atropellan y matan a una mujer en Italia

Los menores, de 13, 12 y 11 años, viven en un campamento nómada a las afueras de Milán que el viceprimer ministro Salvini quiere «arrasar»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 12 de agosto 2025, 20:35

Trece, doce y once años tienen los cuatro niños que el lunes atropellaron mortalmente a una mujer de 71 años cuando conducían un coche robado ... por las afueras de Milán. Los chicos, nacidos en Italia en familias de origen bosnio, residen en un campamento nómada ubicado a pocos kilómetros del lugar donde se produjo este incidente que ha reabierto el debate en Italia sobre la integración social del colectivo 'rom', como se conoce a las personas de etnia gitana provenientes de Europa oriental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  7. 7

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9 Actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  10. 10 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro niños que conducían un coche robado atropellan y matan a una mujer en Italia

Cuatro niños que conducían un coche robado atropellan y matan a una mujer en Italia