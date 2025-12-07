Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sunita Idoia Begic Zabaleta, en DV, con la mítica fototomada por Gervasio Sánchez de la biblioteca de Sarajevo bombardeada durante la guerra de Bosnia, en la que ella estudiaba, detrás.

Sunita Idoia Begic Zabaleta, en DV, con la mítica fototomada por Gervasio Sánchez de la biblioteca de Sarajevo bombardeada durante la guerra de Bosnia, en la que ella estudiaba, detrás. IÑIGO ROYO
Aniversario del fin de la Guerra de Bosnia

30 años entre la paz firmada y la paz vivida

El próximo domingo 14 de diciembre se cumplen tres décadas del final de la guerra de Bosnia, una herida todavía por cerrar

Iker Valverde

Iker Valverde

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Treinta años pueden hacerse eternos pero son apenas un instante en la historia. No son suficientes para sanar tantas heridas. Los ecos de la guerra ... todavía retumban en cada rincón de Bosnia, un país acostumbrado a la calma frágil, incapaz de olvidar sus fantasmas, donde la memoria no se entierra, solo se cubre de polvo. Bosnia-Herzegovina es hoy un país independiente, en proceso de adhesión a la Unión Europea, pero que tres décadas después de que los Acuerdos de Dayton acabaran con la guerra –no el conflicto–, sigue siendo esclavo de su pasado, con miles de trabas que le impiden pasar página y avanzar hacia adelante. El país se mantiene dividido por fronteras invisibles, fragmentado en un conflicto étnico que no es pasado, sino presente.

