Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de policía en Washington. Afp

Washington se enfrenta a la Casa Blanca y recupera el control de la policía

Trump se ha visto obligado a dar marcha atrás después de intentar el jueves hacerse con el mando de la seguridad en la capital

T. Nieva

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:19

Revés para Donald Trump. La Casa Blanca ha tenido que dar marcha atrás en su intento de hacerse con el control de la policía de ... Washington. Tras la denuncia de la ciudad, la administración dirigida por el líder republicano se ha visto obligada a retirar la orden que le daba plenos poderes sobre los agentes. Ahora, el cuerpo de seguridad vuelve a depender de las autoridades locales y no directamente del Gobierno federal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  4. 4 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  8. 8

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  9. 9

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  10. 10

    Javi López, muy cerca del Betis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Washington se enfrenta a la Casa Blanca y recupera el control de la policía

Washington se enfrenta a la Casa Blanca y recupera el control de la policía