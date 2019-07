Trump arremete contra el embajador británico Donald y Melania Trump, de vuelta de un fin de semana en Nueva Jersey. / AFP El mandatario de EE UU busca el reemplazo del diplomático que le llamó «torpe», «inepto» e «inseguro» en varios documentos oficiales MERCEDES GALLEGO Corresponsal. Nueva York Lunes, 8 julio 2019, 22:13

En el cisma del 'brexit', no hay duda de en qué bando está Donald Trump. En el opuesto que el embajador Kim Darroch, un europeísta que antes de servir a Gran Bretaña en Washington lo hizo en Bruselas ante la Unión Europea. Al presidente estadounidense le gustaría verle reemplazado por su amigo Nigel Farage o al menos alguien más afín, igual que a los amigos del 'brexit'. La jugada del domingo pasado podría lograrlo.

La selecta publicación en 'The Mail' de los cables diplomáticos más duros que Darroch haya escrito sobre el presidente de EE UU parece tener como objetivo dar argumentos a las voces que piden su despido. Trump no dudó en echar una mano. «Hemos tenido nuestros más y nuestros menos con él, no ha servido bien a Reino Unido», dijo a la prensa. «No somos muy fans de ese hombre».

LAS CLAVES: 42 años, desde 1977, lleva Darroch en el cuerpo diplomático, donde ha servido a un variado abanico ideológico. Consejos al Gobierno de Londres. «Con él no tiene sentido ser sutil, te respeta mássi le plantas cara ocasionalmente»

Darroch tampoco es fan de Trump, pero en este caso parece haber caído en una trampa al responder honorablemente a lo que le pidió desde el principio el asesor de Seguridad Nacional británico Mark Sedwill, dos días después de que el nuevo presidente fuera investido. Como medio mundo, Londres veía con preocupación la llegada del magnate al poder y buscaba un analista certero que interpretase al errático mandatario y le ayudase a navegar sus berrinches. «Es con mucho nuestra relación bilateral más importante», le advirtió.

Interés genuino

El diplomático de 65 años que llegó al cuerpo con una beca en 1977 ha servido a un variado abanico ideológico, por lo que cuando se refiere a Trump como «torpe», «inepto» y «disfuncional» no le ataca, sino que intenta educar a su gobierno y guiarle en el difícil arte de tratar con él. Más allá de los titulares que hayan dado estos adjetivos, mayoritariamente compartidos en Washington, un análisis detenido del 'caché' de memorandos y cables diplomáticos que envió revela un genuino interés por llevar a buen puerto las relaciones entre ambos países.

«Necesitáis empezar a adularle por algo que haya hecho recientemente», recomendó en una ocasión. «Cuando sea posible tenéis que presentar algo que sea una victoria para él». En retrospectiva, los intentos de Theresa May por granjearse la amistad de Trump responden a ese y a otros muchos consejos de este diplomático al que, como dijo en un comunicado la Oficina de Asuntos Exteriores británica, «le pagamos para que sea franco».

También Darroch recomendaba franqueza: «Como me ha dicho un asesor de la Casa Blanca, con Trump no tiene sentido ser sutil, mucho menos ambiguo». El agudo diplomático entendió que este presidente «te respeta más si le plantas cara ocasionalmente». Eso sí, «siempre que los comentarios públicos no le caigan por sorpresa, sean juiciosos, calmados y se evite personalizarlos».

Al final nada de eso pudo sustituir la química personal que busca Trump y aprovechan los partidarios del 'brexit', como Nigel Farage, que piden su cabeza. El que puede sustituir a May en el poder tiene ahora todos los argumentos para deshacerse de este embajador incómodo. El ministro de Comercio británico, Liam Fox, tuvo que disculparse este lunes ante Ivanka Trump, con la que tenía un encuentro en Washington, bien cronometrado con la filtración «maliciosa», dijo el de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, que ha prometido «severas consecuencias» para los responsables.