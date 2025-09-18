Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jimmy Kimmel en uno de sus programas. NBC

Fulminan el 'late night' de Jimmy Kimmel tras dos décadas en antena y Trump lo celebra

El canal ABC suspende la emisión del programa «indefinicamente» tras los comentarios sobre Charlie Kirk, asesinado la semana pasada

Helena Rodríguez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:01

«Se dice, y se dice con fuerza, que Jimmy Kimmel será el PRÓXIMO en irse. Y poco después, Jimmy Fallon se irá también». Lafrase, ... en la que no podían faltar las mayúsculas, la escribió el pasado mes de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo después de que se anunciase la cancelación, a partir de la temporada que viene, del programa de Stephen Colbert, el 'late night' más visto del país y con 30 años de trayectoria. Se esgrimieron razones financieras pero a nadie se le escapó que el presentador siempre ha sido crítico con el magnate republicano. Este miércoles, la cadena ABC, propiedad de Disney, confirmó los augurios del poderoso mandatario al suspender «indefinidamente» el programa de Kimmel. La razón: los comentarios hechos en el programa del lunes por el presentador acusando al movimiento MAGA de tratar de obtener rédito político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

