Fulminan el 'late night' de Jimmy Kimmel tras dos décadas en antena y Trump lo celebra

«Se dice, y se dice con fuerza, que Jimmy Kimmel será el PRÓXIMO en irse. Y poco después, Jimmy Fallon se irá también». Lafrase, ... en la que no podían faltar las mayúsculas, la escribió el pasado mes de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo después de que se anunciase la cancelación, a partir de la temporada que viene, del programa de Stephen Colbert, el 'late night' más visto del país y con 30 años de trayectoria. Se esgrimieron razones financieras pero a nadie se le escapó que el presentador siempre ha sido crítico con el magnate republicano. Este miércoles, la cadena ABC, propiedad de Disney, confirmó los augurios del poderoso mandatario al suspender «indefinidamente» el programa de Kimmel. La razón: los comentarios hechos en el programa del lunes por el presentador acusando al movimiento MAGA de tratar de obtener rédito político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

«El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político», dijo Kimmel. Acababa de servir en bandeja su anunciado despido. El miércoles Nextstar, una de las mayores propietarias de cadenas de televisión de Estados Unidos, aseguró que retirarían el programa de sus parrillas. «Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos», reza el comunicado de la compañía.

En él, el responsable de la firma, Andrew Alford, afirma que «seguir ofreciendo a Kimmel una plataforma de emisión en las comunidades a las que prestamos servicio simplemente no redunda en interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de sustituir su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo». Instantes después, ABC formalizaba la retirada y Trump celebraba que sus deseos fuesen cumplidos.

«Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible», ha afirmado en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares. Como ya hiciera entonces, ha aprovechado para señalar a los siguientes en su lista: Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late shows' en la NBC y que también atizan de lo lindo al susceptible magnate, que este martes demandó a 'The New York Times' por difamación y libelo. Les pide 15.000 millones de dólares de indemnización.

Ese mismo día amenazó con el despido a un periodista australiano que le preguntó sobre el crecimiento de su fortuna desde que está en la Casa Blanca y con demandar a Jonathan Karl, uno de los reporteros más famosos de ABC News. Le preguntó si apoyaba la idea defendida por la fiscal general Pam Bondi horas antes de que la Administración debería perseguir considerar que el «discurso de odio» no está amparado por la libertad de expresión. Trump le espetó: «Tal vez deberíamos perseguirte a ti, que siempre estás diciendo cosas tan malas sobre mí». Todo ello en público y ante las cámaras de medio mundo.

Desde la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el regulador audiovisual del país, también se había señalado a Kimmel. Su responsable Brendan Carr, nombrado por Trump y de su absoluta confianza, amenazó con tomar medidas inmediatas contra el presentador, contra la cadena y contra Disney «por engañar deliberadamente al público al afirmar que el asesino de Charlie Kirk era un conservador MAGA». En declaraciones en un podcast conservador insistió en que el 'late night' era «un problema muy grave para Disney» y no se cortó al decir que «podemos hacerlo por las buenas o por las malas» sabedor de que el organismo que lidera es el encargado de conceder o revocar licencias de emisión.

«Para los que recéis, es el momento»

Pese a lo anunciado, la cancelación de 'Jimmy Kimmel Live!', como se llamaba el espacio, pilló por sorpresa a muchos, entre ellos a la actriz y escritora Wanda Sykes, que iba a ser la invitada del programa del miércoles. Ella misma lo ha contado en su perfil de Instagram, donde aparece totalmente maquillada para entrar en el programa y donde ha asegurado que la suspensión está motivada «por quejas de la Administración Trump». «No ha acabado con la guerra de Ucrania ni con la cuestión de Gaza, pero ha acabado con la libertad de expresión en su primer año. Para los que recéis, es el momento. Te quiero, Jimmy». Los espectadores del espacio que iban a estar presentes en el teatro en el que se rueda el 'late night' también se quedaron plantados.

Tras más de dos décadas, el programa es un clásico de la televisión estadounidense. Por el plató, instalado en una sala ubicada en el mismo Paseo de la Fama de Los Ángeles, donde tiene un estrella, no solo han pasado actores o escritores de renombre, sino también políticos, incluidos el presidentes Joe Biden, en 2023, e incluso el mismísimo Donald Trump, allá por 2003. Curiosamente, en 2017, este neoyorkino de 58 años expresaba su temor ante la posibilidad de que la gala de los Oscar que se encargaba de presentar en esa edición se convirtiese en un monográfico sobre el ahora presidente de EE UU. «Mi preocupación es que hablemos demasiado sobre Trump, pero mi trabajo es comentar lo que la gente habla», explicaba en 'The New York Times'. Hasta el regreso del republicano al Despacho Oval, Kimmel no era el presentador de 'late night' más aficionado meterse en temas políticos.

Eso cambió cuando el magnate ganó las últimas elecciones. Esa noche, en su alocución inicial, las lágrimas afloraron en sus ojos. Y en el sketch previo, aparecía haciendo las maletas para irse del país, algo que al final desechaba. Hace un mes, anunció que acababa de conseguir la nacionalidad italiana, algo que ha logrado ya que su abuela era napolitana. «Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado», dijo entonces.

No se calló tampoco cuando se anunció la cancelación del programa de su compañero y competidor, Stephen Colbert. Con él comparte el podcast 'Strike Force Five' , en el que también participan Jimmy Fallon (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers), además de John Oliver, presentador de 'Last Week Tonight', de HBO.

Colberg fue el primer damnificado por las iras de Trump. Su espacio vive estos días sus últimas emisiones pese a ser de los más vistos en su franja horaria y de que acaba de hacerse con un Emmy. Cuando subió al escenario para recoger el galardón, el presentador de la CBS fue exquisito en las formas y sutil en los dardos.

«Os digo amigos: nunca he amado a mi país más desesperadamente. Dios bendiga a Estados Unidos. Manteneos fuertes, sed valientes y si el ascensor -en referencia a la Comisión Federal de Comunicaciones- trata de derribaros, volveos locos y dad un golpe que os lleve alto», lanzaba entre aplausos, antes de aprovechar para buscar empleo. »Ya que tengo su atención, ¿alguien está contratando? Porque tengo 200 candidatos muy bien calificados conmigo aquí esta noche. Estaremos disponibles en junio«, dijo antes de sacar un currículum y una foto antigua. De cumplirse las amenazas de Trump, se verá con todos sus amigos en la cola del paro, aunque en Estados Unidos esa prestación solo se puede cobrar si no se han incurrido en faltas que justifiquen el despido y el presidente del país tiene claros los motivos al parecer.