EE UU podría condenar a cinco años de cárcel a un hombre por apuntar con un láser al helicóptero de Trump

La Justicia de Estados Unidos ha imputado a un hombre de 33 años acusado de apuntar con un láser al Marine One, el helicóptero en ... el que viajaba el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, un delito que podría acarrear hasta cinco años de prisión. El joven, identificado como Jacob Samuel Winkler, apuntó primero a un agente del servicio secreto después de que este hallara a Winkler cerca de la pista de aterrizaje, sin camiseta y hablando solo, tal y como indican los documentos judiciales.

Posteriormente, el sospechoso apuntó a la aeronave, lo que «aumentó las posibilidades de que se produjera un accidente». «Esto puso en riesgo el Marine One», ha aseverado, si bien el detenido afirmó que debía «disculparse» con el propio Trump una vez pasado el incidente. No obstante, ha asegurado que generalmente «usa el láser para apuntar a cualquier parte» y no era consciente de que se trataba del helicóptero en el que volaba el presidente, si bien los agentes se han incautado de un cuchillo que estaba entre sus pertenencias.

La Administración Federal de Aviación ha indicado que estos láseres suponen una «amenaza grave para la seguridad» de las aeronaves porque «pueden incapacitar a los pilotos». Así, ha cifrado en 5.913 los incidentes de este tipo registrados en lo que va de año, unos 28 al día de media.