Filipinas declara el estado de emergencia por el tifón 'Kalmaegi' tras causar 140 muertos

Filipinas ha declarado en la mañana de este jueves (hora local) el estado de emergencia después de que el tifón 'Kalmaegi' haya dejado a su ... paso al menos 140 fallecidos y 800.000 desplazados, el peor desastre natural en el archipiélago en lo que va de año.

La tormenta, bautizada a nivel local como 'Tino', ha asolado la franja central del país. Lluvias torrenciales de una intensidad sin precedentes han arrasado con coches, contenedores de carga y chabolas. Cebú, la segunda área metropolitana con 3,5 millones de habitantes y una de las zonas más dañadas, ha recibido en 24 horas una cantidad de precipitaciones superior a la media mensual.

Las labores de rescate se desarrollan ahora entre los escombros mientras la Oficina Nacional de Defensa Civil sigue actualizando las cifras oficiales, que incluyen 127 desaparecidos.

Un mes después del terremoto

El estado de emergencia, decretado por el presidente, Ferdinand Marcos Junior, durante una reunión extraordinaria de respuesta ante desastres, pretende agilizar la movilización de fondos así como asegurar el suministro de alimentos y productos básicos en las zonas afectadas.

La devastación causada por el tifón, el vigésimo de 2025 en Filipinas, se produce apenas un mes después de un terremoto de magnitud 6,9 que también afectó al norte de Cebú y dejó al menos 79 muertos.

'Kalmaegi' sigue ganando intensidad, con ráfagas de viento de hasta 190 kilómetros por hora, en su camino hacia Vietnam, donde las previsiones apuntan que llegará en la tarde de este jueves.

El ejército filipino traslada a una víctima en camilla en la localidad de Liloan; las olas azotan la playa de Quy Nhon antes de la llegada del tifón a la provincia de Gia Lai (Vietnam); vehículos amontonados tras el paso de 'Kalmaegi' por la ciudad de La Carlota (Filipinas.) AFP

El servicio meteorológico nacional ha alertado de olas de hasta ocho metros de altura y copiosas precipitaciones. Las autoridades temen que estas puedan agravar los daños después de una semana de inundaciones que ya se han cobrado 47 vidas.

El viceprimer ministro filipino, Tran Hong Ha, ha emitido un comunicado instando a las autoridades locales a gestionar la llegada del tifón como una emergencia «urgente y muy peligrosa» al tratarse de una tormenta «muy anómala».