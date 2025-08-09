Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un funcionario rocía con insecticida un parque de Hong Kong. Reuters

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

El brote se concentra en el sureste del país, donde las Autoridades han retomado medidas propias del covid

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:52

Cada vez que un virus se extiende por China, el mundo tiembla. Y no es para menos: el brote de SARS de 2003 dejó casi ... un millar de muertos por todo el mundo, y el segundo paralizó el planeta y provocó la mayor pandemia desde 1918. Ahora, las alarmas han vuelto a saltar en la provincia de Guangdong, al sureste del gigante asiático, donde en los últimos días se han registrado más de 7.000 casos de chikungunya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  7. 7 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  8. 8 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  9. 9 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  10. 10

    Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo