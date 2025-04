EE UU e Irán reafirman su apuesta por la diplomacia y se acercan a un acuerdo nuclear

Irán y Estados Unidos dieron un paso más la negociación nuclear con una tercera reunión en Omán de más de seis horas que mantuvo el ... tono positivo y consolida la apuesta por la diplomacia para resolver el contencioso. Cuando ambas delegaciones comenzaban el diálogo en Mascate, una brutal explosión sacudió el puerto de Shahid Rajaee, al sur de la república islámica y el más importante del país. Al menos 4 personas murieron y cientos resultaron heridas en una explosión que, a falta de conocer los detalles de la investigación, recordó en los primeros momentos a la sucedida en el puerto de Beirut en 2020. La actividad se paró por completo en este puerto por el que pasan el 55% de las exportaciones e importaciones de Irán y el 90% de su carga de contenedores.

Por primera vez desde el inicio de los encuentros indirectos entre estadounidenses e iraníes, siempre con la mediación omaní, expertos de ambos países comenzaron a analizar aspectos técnicos del acuerdo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló a la conclusión el encuentro que «la tercera ronda de negociaciones fue más seria que la anterior y gradualmente entramos en detalles más técnicos. Intercambiamos opiniones por escrito varias veces. Ambas partes presentaron sus preguntas por escrito y recibieron respuestas».

La cadena pública de televisión de Irán destacó que «las conversaciones entre expertos han llegado a la etapa de detallar las demandas. Ambas delegaciones regresan a sus capitales para consultas». Los iraníes están dispuestos a limitar el enriquecimiento de uranio a un nivel del 3,67%, el grado necesario para uso civil, pero en ningún caso aceptan detener del todo el programa atómico. En Irán apuestan por recuperar el pacto de 2015 alcanzado con Barack Obama, basado en la limitación de la actividad de enriquecimiento y la supervisión estricta por parte de equipos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). La duda es saber si esto será suficiente para las aspiraciones de un Donald Trump presionado por Benjamín Netanyahu para aparcar la diplomacia y pasar al ataque directo. La existencia de un pacto anterior permite a los equipos avanzar con mayor rapidez en la negociación.

El próximo sábado está prevista otra reunión mientras el jefe de la Casa Blanca plantea una cita con el Líder Supremo

El ministro de Exteriores de Omán confirmó que durante la tercera reunión se comprobó «la aspiración compartida de alcanzar un acuerdo basado en el respeto mutuo y compromisos duraderos. Se abordaron los principios fundamentales, los objetivos y las preocupaciones técnicas. Las conversaciones continuarán la próxima semana con una nueva reunión de alto nivel programada provisionalmente para el 3 de mayo».

Bajo amenaza

La negociación discurre bajo la amenaza de Trump de recurrir a la vía militar si no hay acuerdo en un plazo de dos meses, la opción que respalda Netanyahu, su gran aliado en la región. En una entrevista concedida a la revista Time y publicada el viernes, Trump aseguró que no se dejará arrastrar por el primer ministro israelí a una guerra contra Irán, pero prometió que Washington podría, en cambio, «tomar la iniciativa» si la diplomacia fracasa y fuera necesaria una acción militar conjunta entre Estados Unidos y el Estado judío para frustrar el programa nuclear de Teherán. El presidente estadounidense también expresó su disposición a reunirse con el Líder Supremo, Alí Jamenei, o con el presidente, Masoud Pezeshkian, un encuentro que no tiene precedentes en la historia de la república islámica y que es muy del estilo de la diplomacia efectista de Trump.

Desde Irán se transmite una mezcla de optimismo y cautela, ya que está muy fresco el momento en el que Trump rompió el pacto de forma unilateral en 2018 para reimponer sanciones. Desde el ministerio de Exteriores iraní insistieron una vez más en que el acuerdo final recogerá garantías sobre el levantamiento de las sanciones.