Los 6 modelos de calzado con los que triunfarás esta primavera-verano

Maitane Olmedo Jueves, 29 de abril 2021, 12:33 | Actualizado 16:08h.

Ya hemos superado un tercio de la primavera y el cambio de armario debe ser un hecho. Dejamos atrás nuestras zapatillas, botas y botines para dar paso a otro tipo de calzado que deje respirar nuestros pies.

El modelo o los modelos convertidos en un 'must have' de esta primavera-verano 2021 se caracterizan por su comodidad, ya que son diseños planos con versiones sofisticadas de zapatillas o 'sneakers'. Y es que es obvio que el calzado de esta temporada también refleja la tendencia general hacia la comodidad.

Toma nota de las 6 propuestas de calzado para esta primavera-verano:

1. Bailarinas

Bailarinas o manoletinas. No importa cómo quieras llamarlas, pero han vuelto con fuerza para este 2021 convirtiéndose en las protagonistas de los looks más románticos. Es un hecho que los vestidos y las blusas inspiradas en series como Los Bridgerton serán un elemento básico de la temporada, y seguro que los mejores looks partirán de la combinación con manoletinas. Apuesta por la puntera puntiaguda o socavada como los 'mules', aunque los modelos con goma que caben en el bolso también serán una opción perfecta.

2. Sandalias pala

Las sandalias pala reaparecen verano tras verano porque su diseño es realmente funcional. Con tacón o sin él, este tipo de calzado a veces apuesta por tiras que cruzan el empeine, pero siempre dejando el tobillo y el talón al aire, como podemos apreciar en la foto de inspiración.

3. 'Kitten heels'

Sí, estáis en lo cierto. Los 'kitten heels' que también han sido tendencia en las pasarelas de este pasado otoño-invierno, vuelven esta primavera en su versión más veraniega gracias a dibujos originales, estampados atractivos, y colores claros y vibrantes.

4. Sandalias 'floss'

Las sandalias 'floss' se caracterizan por líneas minimalistas a base de finas tiras que estilizan el pie. En 2019 empezamos a ver esta sandalia regularmente y actualmente seguimos viéndola, tanto en los desfiles de firma como en los establecimientos 'low cost'. Hazte con unas de ellas para causar sensación entre las amigas. Menos es más, no lo olvides.

5. Sandalias «dedo»

Más allá de la propia comodidad, es fundamental que las sandalias sean lo suficientemente frescas como para luchar contra las altas temperaturas, especialmente en verano. Un pie «aireado» devuelve la sensación de confort a nuestro cuerpo y pocos modelos consiguen este efecto. En el caso de este modelo, dejan una gran parte del pie al descubierto. Y por supuesto, la clave de su evolución y éxito es que está compuesta por un tacón de 6 centímetros (máximo). Tras el éxito de los colores básicos en temporadas pasadas, este año aterrizan en colores brillantes y estridentes.

6. Alpargatas y sandalias de 'crochet'

La moda artesanal vuelve a ser noticia y tendencia. Las cestas vuelven para dejar aparcados durante unos meses los bolsos de piel o de tela. Y si los bolsos, los vestidos y los bikinis tienen su versión 'crochet', en el caso de las sandalias y las alpargatas no va a ser menos como podemos apreciar en la imagen.

