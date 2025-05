SSMF arranca contándonos los mejores trucos para una 'skin care' perfecta

Álex López San Sebastián Miércoles, 7 de mayo 2025, 06:54 Comenta Compartir

Una nueva edición de San Sebastián Moda Festival ya está aquí. Entre jueves y sábado las pasarelas de Balenciaga, The Social Hub y San Telmo derrocharán estilo y magia. En DV Gunea, por su parte, especialistas en diferentes materias, compartirán sus conocimientos con asistentes e internautas interesados por la moda y sus secretos. Antes de todo ello, ha sido en Garbera donde se ha dado el pistoletazo de salida a SSMF, con unos talleres celebrados en el propio centro comercial donostiarra durante las tardes del lunes y martes. Talleres que han querido concienciar, sobre todo a los más jóvenes, de la importancia de cuidar nuestra piel y cabello, así como compartir diferentes secretos sobre las nuevas tendencias en maquillaje.

El objetivo de estos 'beauty days', que comienzan ya a ser imprescindibles en el festival, no es otro que «experimentar una nueva línea de trabajo, complementando a los tradicionales desfiles, charlas o talleres en torno a la moda. Creo que lo estamos consiguiendo», señalaba Laura Chamorro, directora de SSMF, muy contenta por ver cómo las plazas de cada uno de los talleres se estaban agotando.

Nuria Vegas, gerente de Garbera, añadía que, «en esta edición, continuamos con los operadores de belleza y de cuidado, en un momento, la primavera-verano, en el que hay que atender mucho la cosmética y el cuidado personal. En Garbera tenemos una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales que te ayudan a cuidar el cabello y la piel, como Druni, Primor, Rituals, Kiko Cosmetics, Adopt, D-uñas, Bob Hair, la peluquería Jean Louis David o, por supuesto, Sephora y Freshly Cosmetics. Son firmas para todas las edades y todas las necesidades», resaltaba.

Las plazas para los diferentes talleres se agotaron y esa es la mejor muestra del gran interés que suscitaban las diferentes temáticas. Fue Sephora la firma encargada de llevar a cabo los talleres del lunes. Alba Guerrero, directora de la tienda Sephora Garbera, ponía en valor que «hemos reunido a nuestras dos expertas para ponernos al día en tendencias de 'make up' y también para poner nuestra piel a punto para el verano». ¿Sus consejos? «De cara al verano, lo primero es siempre una buena limpieza y, por supuesto, protegernos del sol. Y, en maquillaje, 'glow' a tope, para tener una piel joven, fresca, bonita y radiante».

Beatriz Cos, especialista en 'make up' del mismo operador, detallaba que su taller se había basado «en las últimas tendencias de maquillaje, buscando una piel luminosa. Hemos preparado la piel y nos hemos puesto mucho iluminador, mucho 'glow' y mucho colorete, que es lo que se lleva este verano. Son talleres sencillos en los que, con cuatro 'tips', nos podemos maquillar todas durante todo el año». Su compañera Leticia Rodríguez, especialista de Tratamiento de la misma firma, contaba que en su dinámica se había centrado «en el tipo de piel que tiene cada persona para, a partir de ahí, ver qué productos necesitamos». Además, señalaba que «en este 2025 es clave cómo reaplicar el protector solar.

Los talleres del martes corrieron a cargo de Freshly Comestics y se centraron también en las rutinas de 'skin care' enfocadas al verano. Lola Jaumandreu, store manager de Freshly Garbera, explicaba que «cuidar la piel es muy importante, sobre todo para que sea vea joven y saludable. Pero, en verano, es aún más importante porque sufrimos agresiones externas como la radiación solar, el viento… que afectan a la piel, teniendo durante esa época del año unas necesidades concretas». En este contexto, presentaron un producto estrella, el 'hydra milk': «Es una leche hidratante rica en péptidos, que además es calmante, fortalece la piel y da una hidratación ligera a todo tipo de pieles, por lo que se puede adaptar en cualquier rutina».

Este es uno de los muchos productos que está arrasando entre las generaciones Alfa y Z, entre las que se ha desatado una verdadera locura por la cosmética. «Debemos tener claro que cada edad tiene unas necesidades. Por ejemplo, un sérum antiedad no está pensado para una chica de quince años. En ese caso, les remitimos a productos que sí son aptos para ellos y les explicamos que no necesitan a esas edades un producto como el que estaban buscando», explicaba Jaumandreu.

Si el éxito se puede medir por la respuesta de las personas que asistieron y su grado de satisfacción, estos 'beauty days' han sacado matrícula de honor porque todas repetirían la experiencia. Naia Otero, por ejemplo, reconocía habérselo pasado «muy bien. Ha sido un taller muy entretenido y dinámico en el que me han enseñado a escoger qué productos utilizar en mi tipo de piel y los pasos a seguir en el 'skin care'».

Ane Goiburu destacaba «los 'tips' que nos han dado los profesionales de Sephora», mientras que Celine Troz se mostraba también muy contenta: «He aprendido cosas que no sabía y he conocido productos nuevos. Lo he hecho, además, en familia, porque he venido con mi madre y mis dos hermanas». Andrea Domínguez se volvía a casa con una enseñanza muy valiosa, «el orden que debemos seguir a la hora de utilizar los productos en los diferentes tratamientos» y María Urrestarazu prometía aplicar a diario lo aprendido en los talleres, a la vez que se quedaba con lo importante que es «no comprar el primer producto que veamos, sino que debemos conocer nuestra piel y darle lo que necesita». Josefina del Carril, por su parte, destacaba lo que para ella había sido un descubrimiento, el producto prebase; se congratulaba por la moda del 'glow' y destacaba lo bien organizados que habían estado los talleres.