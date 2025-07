«A veces se olvida que nosotros también fuimos migrantes»

Tras un homenaje en el río Bidasoa dedicado a las personas migrantes que perdieron su vida cruzándolo, una caravana solidaria ha arrancado este sábado desde ... Irun con destino a Toulouse, reivindicando que los países europeos aseguren a los migrantes el acceso a los derechos humanos. Durante su trayecto, la Caravana Abriendo Fronteras hará paradas en Baiona, París y en el Canal de la Mancha, lugares con gran afluencia de personas migrantes. No es la única caravana que se ha puesto en marcha por el mismo motivo, puesto que también han arrancado motores otros dos vehículos desde Gerona e Italia respectivamente, todos en el marco de la campaña 'J'accuse'.

La presentación de esta acción reivindicativa se ha llevado a cabo en la plaza del Ayuntamiento de Irun y en la que han participado varias asociaciones solidarias. Asier Amezaga, representante de la caravana, explica que esta acción arrancó en 2016, en medio de la crisis migratoria por la guerra civil siria. «Cada año el destino es diferente. En aquella ocasión el lugar elegido fue Grecia, cuya frontera era el principal punto de acceso a Europa para los refugiados sirios», cuenta Amezaga. Para el getxotarra, esta acción no es una simple protesta política, va más allá: «El año pasado fuimos a la frontera entre Bosnia y Croacia. Allí vimos cosas muy duras, la policía croata devolvía a los refugiados y los agredía. Pero el objetivo de la caravana no es presenciar el sufrimiento, es trazar un mapa de solidaridad. Nosotros en cada país somos recibidos por sus asociaciones de refugiados. Al final te das cuenta de que Europa no es solo racismo y fronteras, también es solidaridad».

Una de las principales reivindicaciones de esta caravana es acabar con la criminalización de los migrantes. Al respecto, Amezaga opina que «esto sucede porque lo más fácil siempre es culpar al más débil. A veces la gente no se da cuenta de que nosotros podríamos estar y, de hecho, hemos estado en esa situación». Para estas asociaciones, la solución pasa por «generar un relato de empatía. Una buena forma de hacerlo es mostrando toda esa red europea de asociaciones solidarias, que es lo que hace esta caravana».

Derecho al trabajo

También ha comparecido en la presentación Eñaut Aramendi, representante de 'J'accuse'. «Para acabar con la criminalización de los refugiados se debe garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. Si a una persona le niegas el derecho a trabajar, tiene que recurrir a la delincuencia para conseguir los bienes de primera necesidad. Así se genera la mala imagen que tienen las personas migrantes», expone Aramendi, a quien le gustaría vivir en un sistema «en el que dichos bienes estuvieran garantizados, pero ya que no es así, al menos esas personas tienen que poder trabajar en el país al que llegan para poder acceder a ellos legalmente».

Sobre la importancia de esta idea, Aintzane Lasarte, de Irungo Harrera Sarea, matiza que 'L'accès au droit' en francés es una fórmula casi mágica que no tiene equivalente en castellano. Significa acceso a las instituciones y a la burocracia de un país. Es la capacidad de ejercer plenamente la ciudadanía y acceder a los derechos humanos, como el derecho al asilo o al trabajo«. En la presentación también ha intervenido Oihana Galardi, miembro de la misma asociación que Lasarte. Durante su intervención, ha denunciado que «tanto en Irun como ahora en Donostia la acogida de personas procedentes de África sigue siendo irregular. Vuelven a ser los vecinos quienes están apoyando a estas personas y vuelven a ser los refugiados el foco del malestar social manipulado por el populismo».