«Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros» Un error de lectura en algunas tarjetas sorprende a usuarios del transporte público de Gipuzkoa a los que les aparecen saldos negativos de miles de euros. La solución es pedir una txartela nueva

Una persona ajena a esta información pasa su Mugi por una validadora de un autobús.

Miguel Ángel Mata San Sebastián Martes, 23 de septiembre 2025, 06:52 Comenta Compartir

«Me quedé blanca. Imagina el susto. Obviamente sabía que no podía ser cierto, pero en estos casos nunca sabes qué repercusión puede acabar teniendo para uno mismo. ¿Es un error del sistema? ¿Me han 'hackeado' la tarjeta? Si es así, ¿existe alguna vía por la que puedan acceder a mis cuentas?». Maider es una joven donostiarra a la que a finales de la semana pasada el corazón le dio un vuelco cuando, al ir a recargar su tarjeta de transporte Mugi, la pantalla mostraba que tenía un saldo negativo de «¡¡¡-23.000 euros!!!».

No es un caso aislado. Al comentarlo en redes sociales aparecieron más titulares de Mugi a los que les había pasado lo mismo. Cuentas con saldos de -2.300, -10.000 y hasta -41.000 euros, según alertaban sus propietarios.

La Diputación de Gipuzkoa y la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), el consorcio que coordina y gestiona el sistema Mugi, analizan lo sucedido y el posible alcance del problema que, respondiendo a Maider, «no es un 'hackeo' y sus cuentas no corren peligro».

Fuentes de la segunda institución explican que «se trata de un error técnico en el sistema de grabación de algunas tarjetas cuando se pasan por el lector de algunas de las nuevas validadoras que se están instalando en varios vehículos». Una suerte de incompatibilidad entre tarjeta y lector que hace que cuando el usuario va a comprobar el saldo le salgan cifras absurdas.

Ampliar Pantallazo de una foto que muestra un saldo marcado en la Mugi de -10.484,85 euros. Facebook

Pero el fallo «afecta solo a la tarjeta, no al sistema Mugi», remarcan fuentes del departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio. Es decir, «aunque en la pantalla aparezca un saldo negativo, el sistema sabe el saldo real del usuario y está registrando bien sus movimientos». «Si una persona tiene 30 euros, en Mugi saben que su saldo es de 30 euros aunque el afectado visualice un -23.000», ejemplifican.

Expedidas recientemente

Desde la ATTG explican que por ahora solo se sabe que la cuestión afecta «únicamente a tarjetas fabricadas recientemente por una de las empresas» que suministran los plásticos a la ATTG. Y que el error se ha detectado solo «cuando algunas de estas son pasadas por lectores también nuevos que se están instalando en algunos operadores de la red, como Lurraldebus, dentro del proceso recurrente de actualización de equipos».

Se desconoce por ahora cuántas tarjetas pueden verse afectadas. «Es un problema reciente y estamos a la espera de conocer el alcance real», señalan en la ATTG, donde admiten haber recibido «bastantes casos», aunque sin especificar si por ahora son decenas, centenares o miles.

La solución es simple. «Basta con pedir una txartela nueva» que funcione correctamente. El departamento que dirige Azahara Domínguez (PSE) insiste en que el sistema «está registrando bien los movimientos» y que se trata de una situación «puntual».

En todo caso, si se diera el caso de que por una lectura incorrecta de la tarjeta un conductor no permitiese acceder al autobús al usuario, la ATTG recuerda que el viajero debe comprar un billete ordinario, guardarlo y solicitar al consorcio la devolución del importe si se demuestra que no ha podido acceder al transporte público con su Mugi por un error o circunstancia imputable al sistema.